O Reino Unido vai reduzir de dez para sete dias o período de isolamento de quem testou positivo à Covid-19, desde que sejam reportados dois autotestes negativos, um ao sexto e outro ao sétimo dia.

De acordo com a Reuters, a Agência de Saúde e Segurança do Reino Unido (UKHSA) considera que o período de 10 dias sem teste tem praticamente o mesmo efeito que os sete dias com teste.

Ainda assim, as autoridades de saúde aconselham “fortemente” a que as pessoas que saem de isolamento ao sétimo dia tenham cuidados acrescidos e evitem a presença em espaços com muita gente ou mal ventilados.

O teletrabalho também é recomendado nesse período, bem como o evitar de contactos com pessoas mais vulneráveis.

O objetivo é “reduzir o impacto da Covid-19 na vida quotidiana das populações”, explicou Sajid Javid, ministro britânico da saúde, quando foi apresentada a nova regra.

Há pouco mais de uma semana, as autoridades de saúde do Reino Unido anunciaram que elevaram o nível de alerta da Covid-19, devido a um “aumento rápido” de contágios da variante Ómicron.

Perante a propagação, o governo britânico anunciou novas medidas, desde logo a extensão da terceira dose da vacina contra a Covid-19 a maiores de 30 anos. Os contactos de risco com pessoas que tiveram resultado positivo à Covid-19, desde que tenham a vacinação completa, vão passar a fazer testes antigénios diários, durante sete dias, tendo passado a haver isolamento profilático durante dez dias para os que não estão vacinados.

Estas novas regras surgiram já depois de o governo ter anunciado medidas pouco tempo antes: o uso de máscara em espaços fechados, a apresentação de certificados digitais de vacinação à entrada de espaços de animação noturna e o teletrabalho quando for possível.