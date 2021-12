Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As rendas subiram 7,4% no terceiro trimestre do ano, segundo divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

A renda mediana fixou-se, assim, nos 6,08 euros por metro quadrado. Isto tendo em conta que foram feito 22.305 novos contratos de arrendamento, menos 4,2% do que no trimestre homólogo.

A subida homóloga de 7,4% no país fica, assim assim, abaixo da registada no trimestre anterior, quando as rendas subiram 11,5%. A subida aconteceu em 22 das 25 sub-regiões NUTS III analisadas.

Os maiores crescimentos aconteceram no Alentejo Litoral (+16,6%), Beiras e Serra da Estrela (+16,4%) e Beira Baixa (+10,1%). Mas as mais elevadas continuam a estar na Área Metropolitana de Lisboa (9,04 euros/m2), Algarve (6,78 euros/m2), Área Metropolitana do Porto (6,65 euros/m2) e Região Autónoma da Madeira (6,28 euros/m2).