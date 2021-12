O secretário-geral do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular considerou esta quarta-feira que as ligações feitas através do Aeroporto do Porto são “mais importantes” do que a companhia que as faz, defendendo um “reforço” de rotas e horários.

Questionado sobre a importância da Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) para a eurorregião Norte/Galiza, Xoan Mao afirmou que a importância da companhia “está nas ligações que assegura” através do aeroporto Francisco Sá Carneiro, aquele que, considerou, “é o mais importante aeroporto da região”.

Para nós todas as companhias aéreas são importantes. [Mas] mais importante são as ligações que asseguram. Há linhas na TAP que são fundamentais, como as ligações entre o Porto e o Brasil e a Nova Iorque, como continuarão a ser seja qual for a companhia que as faça”, disse.

Segundo Xoan Mao, “para a eurorregião o importante é que sejam asseguradas ligações essenciais, porque este aeroporto [Francisco Sá Carneiro] é fundamental na estratégia” do Norte de Portugal e da Galiza.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por isso, defendeu, “é importante que seja feito um reforço nas ligações a partir e para o Aeroporto Sá Carneiro”.

Xoan Mao não se quis pronunciar sobre o plano de restruturação da TAP aprovado na terça-feira por Bruxelas.

“É uma questão do Governo português na qual não nos devemos meter”, justificou.

A Comissão Europeia aprovou o plano de reestruturação da TAP e a ajuda estatal de 2.550 milhões de euros, impondo, porém, algumas condições, entre elas que a companhia aérea disponibilize até 18 slots por dia no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

O Eixo Atlântico é uma entidade que reúne 35 municípios do Norte e da Galiza.