Em 2009, a Worten vestiu a capa de super-herói e nunca mais a tirou. O poder? Reciclar equipamentos eletrónicos em fim de vida e, depois, investir parte da receita dessa reciclagem na doação de aparelhos novos, distribuindo-os a quem mais precisa. O nome de super-herói? Worten Transforma. A altura de atuação? O ano inteiro — afinal de contas, um herói não tira férias.

Reciclar, transformar, ajudar

Todos temos por casa um equipamento eletrónico que já não funciona ou que simplesmente deixámos de utilizar. E esta é a altura de olhar para eles e ponderar: “Isto vai mesmo passar mais um Natal cá em casa?”. É por isso que este é o mote escolhido para a campanha de Natal do Worten Transforma, o programa de responsabilidade ambiental e social da marca que alia a componente ambiental de recolha e reciclagem adequadas do lixo eletrónico à componente social, traduzida na doação de equipamentos novos a instituições portuguesas. Desde que foi lançado em 2009, o Worten Transforma “já permitiu recolher e encaminhar para reciclagem mais de 65 mil toneladas de REEE [Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos] e apoiar mais de 2500 instituições, de norte a sul do país, com a doação de milhares de equipamentos novos (mais de 23 mil), valorizados em cerca de 2,3 milhões de euros”, refere António Fuzeta da Ponte, Diretor de Marca e Comunicação da Worten. Um programa-herói em que todos saem a ganhar: as instituições, o ambiente e a nossa casa, que fica com espaço para o que realmente é importante e útil.

Um programa que dura todo(s) o(s) ano(s)

Apesar de ganhar maior destaque durante a época natalícia, o Worten Transforma dura o ano todo. E os números comprovam-no: desde o início deste ano (2021), foram doados mais do que 420 eletrodomésticos e produtos tecnológicos novos, tendo sido apoiadas mais de 110 entidades em todo o país. Uma delas foi a GIRA — Grupo de Intervenção e Reabilitação Activa [ver vídeo]. A IPSS — que tem como missão promover a reabilitação e a inclusão social das pessoas com doença mental, investindo no potencial de cada uma e na proximidade com cuidadores e comunidade — recebeu, para a sua mais recente residência em Almada, uma televisão e um computador doados através do programa Worten Transforma. Dois objetos essenciais para a vivência na casa, quer nos momentos de lazer, quer para a promoção das relações interpessoais dos residentes.

Como transformar os seus eletrodomésticos antigos em prendas solidárias ↓ Mostrar ↑ Esconder Apesar de ganhar maior destaque durante o Natal, o Worten Transforma decorre durante todo o ano. Desta forma, sempre que tiver um equipamento elétrico ou eletrónico que já não funciona (ou simplesmente já não utiliza), basta entregá-lo na loja Worten da sua preferência. Depois, é a vez da Worten atuar: com o apoio da ERP Portugal, os equipamentos entregues pelos clientes, nas lojas da marca, seguem para reciclagem, assegurando o tratamento das substâncias nocivas. Por último, com parte da receita proveniente dessa reciclagem, a Worten doa equipamentos novos a quem mais precisa. Um programa em que todos ganham: o ambiente, a economia e a sociedade.

Dar resposta às necessidades do momento

Como super-herói, o Worten Transforma doa tanto pequenos como grandes eletrodomésticos, “tidos, geralmente, como bens essenciais e de primeira necessidade”, explica António Fuzeta da Ponte. No entanto, a partir de 2020, devido à crise pandémica e ao contexto de confinamento vivido, “o programa teve de se adaptar, ajustando não só o seu target — passando a apoiar hospitais, unidades de saúde em geral, escolas e associações de pais e não apenas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) —, mas também a sua tipologia de donativo em espécie. Ou seja, aos eletrodomésticos habitualmente doados nas edições passadas, o Worten Transforma passou a incluir também portáteis, tablets, impressoras, intercomunicadores, hotspots, etc…”, adianta o Diretor de Marca e Comunicação. Esta mudança veio ao encontro da necessidade que a própria GIRA enfrentou também durante os períodos de confinamento, em que as visitas dos familiares aos residentes ficaram postas em causa. Neste sentido, o computador doado veio permitir que o contacto entre ambas as partes não se perdesse, aliviando, de certa forma, o distanciamento.

A escolha das instituições

“As instituições beneficiárias do Worten Transforma são selecionadas e/ou confirmadas pelo Banco de Bens Doados da ENTRAJUDA, parceiro que garante a legitimidade das entidades que pedem apoio, confirmando as respetivas necessidades, antes de se avançar com o processo de doação”, explica António Fuzeta da Ponte. Foi assim que a GIRA conseguiu completar a sua casa de Almada com os equipamentos eletrónicos que lhe faltavam. “Já há muito tempo que somos parceiros da ENTRAJUDA”, começou por referir Sofia Couto, presidente da direção GIRA, acrescentando: “E a ENTRAJUDA disponibilizou-nos a possibilidade de entrarmos nesta campanha [Worten Transforma].” A altura não podia ter sido a melhor: no momento, a GIRA estava a criar a sua primeira residência em Almada, sendo a televisão e o computador objetos que ainda faltavam na casa. “Era algo que víamos como muito necessário. Portanto, foi uma mais-valia para equipar esta casa. E a Worten ajudou. Quando nós soubemos, foi uma alegria”, confessa Sofia Couto. É esta alegria que os super-heróis, como o Worten Transforma, dão a quem mais precisa. Uma alegria que só é alcançada quando juntamos esforços. E você, tem a certeza de que “isso” vai mesmo passar mais um Natal aí em casa, ou pode ser transformado num presente solidário?