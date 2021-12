Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A entrega de propostas para a compra de bens da Dielmar aconteceu até esta quarta-feira, 21 de dezembro, e nesse processo só apareceu um candidato. A Valérius, que já tinha feito uma proposta antes desta venda de bens, continua interessada, tendo apresentado uma proposta de 250 mil euros, avançou o jornal Eco.

O património da Dielmar tinha sido colocado à venda por um total de 384 mil euros.

O grupo de Barcelos, Valérius, foi na abertura de propostas que decorreu esta quarta-feira o único proponente para a compra de bens da empresa que tinha fábrica em Alcains, Castelo Branco, e que teve ordem de fecho no âmbito do processo de insolvência.

A Outfit de Leiria, que também se chegou a apresentar no âmbito da insolvência como candidato, não chegou a avançar, agora, com qualquer proposta. Nesse processo também a Valérius já tinha feito a proposta de 250 mil euros, comprometendo-se a ficar com a maioria dos trabalhador.

Agora a proposta tem de ser discutida e aprovada em assembleia de credores que o Eco diz que decorrerá a 4 de janeiro.