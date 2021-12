Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em entrevista à TVI, a ministra da Saúde avançou que esta quarta-feira o número de casos positivos de Covid-19 vai rondar os nove mil, patamar que não era alcançado desde o início de fevereiro desde ano, há mais de dez meses.

“É um facto que o número de óbitos continua relativamente controlado, já com excesso de mortalidade face ao valor de referência”, concedeu Marta Temido, apelando à testagem mas sobretudo à contenção de contactos nos próximos dias festivos.

A 3 de fevereiro, dia em que foram registados 9.083 novos casos de infeção, morreram 240 com Covid-19 e estavam internadas 6.684 pessoas, 877 delas em unidades de cuidados intensivos. Esta segunda-feira, dia em que foram registados 5.754 novos infetados, morreram 16 pessoas com Covid-19 e havia 904 internados nos hospitais, 153 em UCI.

A ministra voltou a frisar a importância da vacinação e apelou ainda à paciência dos portugueses, que nem sempre têm conseguido passar pelo processo com a celeridade desejada: “Admitindo que possa haver constrangimentos e esperas, o apelo é para que as pessoas se vacinem”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionada sobre o atraso de Portugal, que já foi líder da vacinação na Europa e no mundo, na toma da dose de reforço, relativamente aos demais países da União Europeia, Temido recusou que o país, que é o 14º com maior percentagem da população com 3 doses, tenha perdido terreno e disse que os objetivos traçados até ao Natal foram cumpridos. “Nós não estamos a ficar para trás, essa é uma leitura errada que não faz justiça ao que tem sido o esforço de vacinação no nosso país e à adesão dos portugueses à vacina.”

A ministra remeteu para os próximos dias o anúncio sobre a data de início da vacinação dos cidadãos com mais de 50 anos com a terceira dose da vacina contra a Covid-19, mas avançou que esse alargamento deverá acontecer “entre final do ano e início do ano novo”.