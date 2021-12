Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ator que encarna a personagem de irmão mais velho de Kevin McCallister, o “Sozinho em Casa”, foi detido na quarta-feira por acusações de violência doméstica. Segundo a imprensa internacional, Devin Ratray, de 44 anos, terá alegadamente tentado estrangular a namorada num hotel em Oklahoma, EUA, no início do mês.

Ratray tinha participado, com a namorada, na OKC Pop Christmas Con, um evento de cultura pop de dois dias em que foi um principais nomes a marcar presença. Os dois saíram para um bar e terá sido aí que o ator se chateou com a namorada, depois de a companheira ter dado cartões autografados a duas fãs sem os ter cobrado, escreve o Daily Mail. A discussão continuou no quarto de hotel, num episódio de violência em que terá tentado estrangular a namorada.

“A vítima teve dificuldade em respirar enquanto estava a ser estrangulada e enquanto a mão do réu era colocada sobre a sua boca”, indicou o detetive Joseph Burnett do Departamento de Polícia de Oklahoma. A mulher conseguiu libertar-se, mas Ratray tê-la-á esmurrado na cara.

Foi o próprio ator a apresentar-se às autoridades, na quarta-feira. Já foi entretanto libertado depois de pagar uma caução de 25 mil dólares (cerca de 22 mil euros, à taxa de câmbio atual) e nega as acusações de violência doméstica e agressão por estrangulamento de que é alvo.

A vítima apresentava vários ferimentos, como uma nódoa negra perto do olho, no peito e outras marcas noutro olho e no lábio.

Davin Ratray tornou-se famoso nos filmes de “Sozinho em Casa”, na pele de Buzz McCallister, o irmão mais velho que fazia a vida negra a Kevin. No currículo tem ainda filmes como “Nebraska”, de Alexander Payne, protagonizado por Bruce Dern, e “Hustlers”, com Jennifer Lopez.