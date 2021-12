Boletim. Casos ultrapassam os 10.500, mas internamentos descem

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 10.549 casos de Covid-19. É o valor mais elevado desde 30 de janeiro (12.435), numa altura em que o país estava em pleno pico da terceira vaga. No entanto, apesar do aumento de contágios, tiveram alta das enfermarias dos hospitais mais 16 pessoas, enquanto nas unidades de cuidados intensivos (UCI) há menos sete doentes.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde, o país reportou mais 17 óbitos: morreram nove homens (um entre os 50 e os 59 anos, três entre os 60 e os 69 anos, três entre os 70 e 79 anos e dois com mais de 80 anos) e oito mulheres (quatro entre os 70 e os 79 anos e quatro com mais de 80 anos).

Na distribuição regional, morreram cinco pessoas no Norte do país, três pessoas na região Centro, em Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve, duas na região autónoma da Madeira e uma no Alentejo. A única zona em que não se reportou qualquer morte foi na região autónoma dos Açores.