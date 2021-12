A Capitania do Porto do Funchal, na Madeira, emitiu esta quinta-feira um aviso de agitação marítima forte até às 06h00 de sexta-feira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

Em comunicado, a Capitania do Porto do Funchal adianta que, com base em informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstas na costa norte ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando para quatro a cinco metros.

Na costa sul estão previstas ondas de sudoeste com 2,5 a 3,5 metros e ondas de oeste/sudoeste 3,5 a 5 metros na parte mais oeste.

Na sequência do aviso, a capitania recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por causa da agitação marítima, o IPMA colocou sob aviso amarelo colocou as costas norte e sul da ilha da Madeira até às 12h00 de sexta-feira.

O IPMA prevê para esta quinta-feira no arquipélago da Madeira períodos de céu muito nublado, com aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência a partir do início da manhã, uma pequena descida da temperatura e vento fraco a moderado do quadrante oeste.