Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Por estranho que pareça, até a carga rápida de um veículo eléctrico pode demorar mais do que alguns clientes estão dispostos a esperar. Mas como é impossível prosseguir viagem sem acumular energia na bateria, à maioria dos utilizadores de veículos eléctricos não resta outra alternativa se não esperar. Contudo, existem diferentes formas de esperar e a Audi, como marca premium que é, está a testar um novo conceito de estação de carregamento para converter uma chatice num prazer.

A partir de 23 de Dezembro, entra em funcionamento a primeira estação de recarga para veículos eléctricos do fabricante alemão. Denominada Audi Charging Hub, é descrita pela marca como uma estação de elevada potência para cargas rápidas em DC. Trata-se de uma unidade de teste que, a funcionar de acordo com as necessidades dos clientes e os desejos do construtor, deverá ser reproduzida noutros locais.

O aspecto da nova estação de carga da Audi tem poucas semelhanças com os tradicionais pontos de recarga, habitualmente dispostos em linha, como é o caso dos Superchargers da Tesla, os mais numerosos. A marca dos quatro anéis avançou com um conceito distinto, que mais parece uma vivenda, ou um espaço lounge, com diversos pontos de carga no piso térreo.

A estação localiza-se em Nuremberga, na Alemanha, com os responsáveis pelo construtor a anunciarem que a solução pretende ser “uma estação de carga rápida em ambiente urbano para um elevado número de veículos em simultâneo”. Há diversos Power Cubes, cada um deles capaz de recarregar dois veículos com elevada potência.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Além da energia retirada da rede, o novo sistema de Audi recorre igualmente à electricidade acumulada em baterias estacionárias, essencialmente acumuladores em “segunda vida”. Assim conseguirá fornecer mais potência de carga aos veículos necessitados, mesmo em zonas em que há limitações da energia disponível através da rede.

O centro experimental em Nuremberga terá uma capacidade de armazenamento de 2,45 MWh, o que segundo os responsáveis levaria a estação a necessitar de somente uns adicionais 200 kW de energia “verde”. Isto porque o fabricante germânico conta igualmente recorrer a painéis solares instalados no telhado para completar as necessidades de energia.

Os clientes da marca, até seis veículos em simultâneo, conseguirão assim recarregar a 320 kW, o que permitirá alimentar até 80 modelos eléctricos por dia. E com um preço de apenas 0,31 € por kWh (na Alemanha), ligeiramente inferior aos 33 cêntimos cobrados pela Tesla aos seus clientes entre nós. Com a vantagem de terem à sua disposição um funcionário, entre as 10h00 e as 19h00, sempre presente para responder aos pedidos dos clientes. E enquanto estes esperam que a bateria atinja os 100%, estão comodamente instalados na sala ou no terraço, a ler revistas, a ver filmes, a trabalhar ou a tomar uma bebida. Basta pedir e entreter-se, para mais facilmente deixar de estar sempre a olhar para o relógio.