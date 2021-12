O primeiro-ministro expressa “gratidão permanente” pelas missões que os militares e os elementos das forças de segurança nacionais desempenham diariamente em Portugal ou fora do país, numa mensagem divulgada esta quinta-feira.

A mensagem foi gravada na segunda-feira, em Bangui, durante a visita que António Costa efetuou à missão militar e de elementos das forças de segurança nacionais na República Centro Africana, em que esteve acompanhado pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, almirante António Silva Ribeiro.

As nossas Forças Armadas são um elemento central da nossa identidade nacional e um elemento indispensável para a nossa defesa nacional. As nossas forças e serviços de segurança contribuem diariamente para que Portugal seja um dos países mais seguros do mundo”, considerou o líder do executivo.

Segundo o primeiro-ministro, “a todos” os elementos das nossas Forças Armadas e das forças de segurança, os portugueses devem “um gesto de gratidão permanente pelas missões que desempenham todos os dias, 365 dias por ano, 24 horas por dia”.

Mas se há um momento particularmente relevante do trabalho das Forças Armadas e das forças de segurança é aquele que desenvolvem no quadro das forças nacionais destacadas, no âmbito da cooperação bilateral, em particular com os países de língua portuguesa, mas também no quadro da NATO, das Nações Unidas, no quadro da União Europeia, ou em vários quadros multilaterais”, destacou António Costa.