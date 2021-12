Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O saldo das administrações públicas aumentou 2 pontos percentuais até setembro, à boleia da diminuição gradual das restrições no terceiro trimestre, entre julho e setembro, atirando o défice para 3,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em contabilidade nacional (a que interessa a Bruxelas).

Segundo informação revelada esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no terceiro trimestre, a redução da necessidade de financiamento das administrações públicas foi o resultado “de um aumento da receita (4,1%), em particular da receita de capital, refletindo a referida devolução da margem sobre os empréstimos concedidos ao Estado Português no âmbito do PAEF [Programa de Assistência Económica e Financeira] e uma diminuição da despesa (-0,4%).”

A meta do Governo do défice para o total do ano é de 4,3%, mas o ministro das Finanças, João Leão, já disse, em entrevista à Reuters, acreditar que possa ficar “ligeiramente abaixo”, tendo em conta a “informação mais recente” do Governo, “que já é bastante robusta”.

Se tivermos apenas em conta o terceiro trimestre, de julho a setembro (e não o ano terminado em setembro), o défice baixou para 3,5% do PIB, o que compara com -4,2% no período homólogo.

Taxa de poupança cai ligeiramente

No terceiro trimestre, a capacidade de financiamento das famílias caiu 0,5 pontos percentuais, para 4,9% do PIB, enquanto a taxa de poupança reduziu ligeiramente: fixou-se em 11,3% (11,7% no trimestre anterior), o que reflete o crescimento de 1,2% do consumo privado (+4,5% no trimestre anterior), acima do aumento do rendimento disponível (0,8%), explica o INE.

O rendimento disponível bruto das famílias ajustado per capita fixou-se em 16,8 mil euros até setembro, o que representou um aumento de 1,0% face ao trimestre anterior.