Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ministro da Polícia de Madagáscar nadou durante 12 horas no Oceano Índico antes de ser resgatado, após ter sobrevivido à queda do helicóptero onde se encontrava, na noite de segunda-feira.

Serge Gelle é o nome do governante, de 57 anos, que escapou com vida ao acidente. De acordo com o jornal Washington Post, o helicóptero estaria a sobrevoar o local onde um navio que transportava 138 migrantes ilegais teria naufragado, quando se despenhou.

“Ainda não está na minha altura de morrer, graças a Deus”, afirmou Gelle num vídeo partilhado na rede social Twitter. “Estou bem. Apenas tenho frio”, confessou o ministro, que foi resgatado na manhã de terça-feira por um pescador.

♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Zafisambatra Ravoavy, chefe da polícia de Madagáscar, partilhou numa entrevista com a AFP, que Gelle tem “nervos de aço”. “Sempre teve uma ótima resistência no desporto, e manteve o seu ritmo como ministro, como se tivesse 30 anos”, disse Ravoavy.

“Não tendo um colete salva-vidas, retirei o assento do helicóptero e usei-o como uma bóia. Mantive-me calmo e deixei para trás tudo o que fosse pesado, como as minhas botas e o meu cinto. Fiz tudo o que podia para sobreviver”, disse Gelle.

O helicóptero transportava quatro pessoas, tendo Jimmy Laitsara — mecânico da Força Aérea — também sobrevivido ao impacto e conseguido nadar até à costa. As forças de resgate recuperaram o corpo de Olivier Andrianambinina, diretor de segurança do primeiro-ministro, que terá morrido na queda.