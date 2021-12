Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcelo Rebelo de Sousa apelida 2021 como um ano “muito estranho” e “de transição”. Num artigo de opinião no jornal Público, o Presidente da República passa o ano em revista e lança os “inúmeros desafios” de 2022: um deles é o da saúde mental, que, pede, não seja esquecida no próximo ano. É que “a saúde mental tem sido tempo demais o irmão pobre da saúde em Portugal“, argumenta.

O Chefe de Estado escreve que, com as duas eleições — presidenciais e autárquicas — e o aproximar do ato eleitoral de janeiro, Portugal passou por um “ano de transição” — na vida das pessoas, nas instituições, no sistema político, na economia e na sociedade, ao mesmo tempo que ainda se vê a braços com uma nova vaga que travou o crescimento económico e social.

“Pelo meio um Orçamento que não passou, pelo meio uma pandemia e uma crise económica e social que durou praticamente até ao verão e o recomeço de atividade a que se assistiu, incluindo o próprio turismo, apenas a partir de julho/agosto, com uma quebra ligeira em novembro, aquando da chamada nova vaga da pandemia”, elenca. Mas Marcelo chama a atenção para algumas das “transições” que considera mais preocupantes: as sociais, mentais e sanitárias.

A recuperação social, sublinha, será mais lenta do que a recuperação recuperação económica. “Não se entra em pobreza agravada e se sai instantaneamente. Não se passa de risco de pobreza a pobreza declarada e se sai instantaneamente. Não se perde uma série de projetos de vida, ou se adia, ou se congela, e se recomenda instantaneamente”, frisa.

“Embora os valores de desemprego estejam longe de ser aquilo que se suporia atendendo à crise económica“, a vida de muitos portugueses mudou “radicalmente”, sublinha, e há que olhar para os mais vulneráveis, os idosos, os cuidadores informais, sem-abrigo e para quem perdeu o emprego.

Já a preocupação sanitária traz dentro dela a mental. É aqui que Marcelo deixa os maiores avisos. O Presidente lembra as “milhares” de marcações de consultas e cirurgias que ficaram por fazer devido à pandemia. Porém, “o que não está devidamente medido é o efeito da pandemia na saúde mental das pessoas“. “Nos mais jovens: telescola, escola presencial, telescola, escola presencial, fecho mais cedo ou recomeço mais tarde. Mas depois nas famílias, nas comunidades, nos clubes, nas associações, na sociedade civil, o que isso mexeu com as pessoas, o que isso descompassou as pessoas”.

O próximo ano é, portanto, de “inúmeros desafios”, mas o da saúde mental “não pode ser esquecido”, avisa. “A saúde mental tem sido tempo demais o irmão pobre da saúde em Portugal“, critica.

Marcelo versa ainda sobre as alterações a nível mundial: desde a administração Biden, ainda que “condicionada pelo trumpismo”; a China, que passou por uma “transição” e uma recuperação económica “mais lenta do que se previa e virada sobretudo para o mercado interno”; até a economias emergentes como a Índia — e o seu “arranque económico diferido” — ou a África do Sul, com “as consequências económicas e sociais”.

Mas este é, diz o Presidente, também “um ano de transição para a Europa”, que enfrenta uma crise económica e social. “Quando se esperava que o ano de 2021 fosse de recuperação, porque estava aprovado o quadro dos planos de recuperação e resiliência, cai uma nova vaga e ainda mais outra vaga da pandemia”.