A Metro do Porto anunciou esta quinta-feira que na sexta-feira, véspera de Natal, o serviço encerra mais cedo do que no resto do ano, com as últimas partidas em todas as linhas a fazerem-se cerca das 20h00.

No dia de Natal, sábado, o funcionamento do metro é retomado perto das 09h00, e não às 06h00, como habitualmente.

A empresa sugere que, em caso de dúvida, os clientes consultem o seu site para confirmar as últimas partidas, por linha e sentido, na noite de sexta-feira e no sábado, dia de Natal.

A rede do metro tem uma extensão de 67 quilómetros e é composta por seis linhas, que servem sete concelhos da Área Metropolitana do Porto.