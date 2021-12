Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente norte-americano Joe Biden admitiu que “nada está a ser bom o suficiente” para resolver a falta de testes nos Estados Unidos em vésperas de Natal. Em entrevista à ABC, citada pela CNN, questionado sobre a incapacidade de testagem no país, Joe Biden confessou que desejava ter encomendado há dois meses os 500 milhões de testes que só comprou esta semana.

Mas não é um “falhanço”: “Acho que é… podia argumentar-se que devíamos saber há um ano, há seis meses, há dois meses, no mês passado”, respondeu Joe Biden na entrevista à ABC. Mas “planeia-se aquilo que se acha que está disponível e que é a ameaça mais provável. E isso é exatamente o que temos feito”, garantiu o Presidente dos Estados Unidos.

Num balanço da pandemia no último ano, o Presidente dos Estados Unidos sublinhou que a situação este Natal é melhor do que se vivia no ano passado porque “havia significativamente menos gente vacinado, as salas de urgência estavam cheias, havia sérias reservas nos hospitais que estavam a causar grandes dificuldades”, recordou Joe Biden.

Agora, a variante Ómicron está a “espalhar-se rapidamente, mas a taxa de letalidades são muito, muito inferiores ao que já foram”, recorda Joe Biden: “Isto já não é março de 2020, são tempos muito diferentes aqueles em que estamos agora”. Numa outra entrevista Anthony Fauci, chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, concordou que “assumidamente se podia fazer melhor, mas não consigo pensar em nada concreto que agora faríamos de forma diferente”.