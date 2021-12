Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O conselho da Direção-Geral da Saúde para este Natal é abrir as janelas, de maneira a manter os espaços fechados bem arejados e ventilados. No entanto, o estado do tempo não deverá ajudar a cumprir este objetivo: para a noite da Consoada espera-se chuva “intensa e persistente”, trovoada e “vento forte” do quadrante sudoeste — e já obrigou a Proteção Civil a emitir um alerta.

O mau tempo vai começar na madrugada desta sexta-feira, dia 24, e vai prolongar-se durante o fim de semana. De acordo com um comunicado publicado esta quinta-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estas condições devem-se “à ação de um vasto campo depressionário no Atlântico Norte” a que estão associadas várias “superfícies frontais ativas”.

Este fenómeno meteorológico vai atravessar o continente “em sucessão”, sendo que o tempo estará mais “gravoso” na noite da Consoada, na madrugada e na manhã do dia de Natal. Os valores de precipitação poderão chegar aos 40 milímetros — isto em apenas seis horas. A acompanhar à chuva forte, estará o “vento forte” — com rajadas que poderão chegar às 80km/h no litoral e nas terras altas — e há a possibilidade da ocorrência de trovoada.

No litoral, também é esperado “agitação marítima forte” e as ondas podem chegar aos cinco metros. Por sua vez, nos pontos mais altos da Serra da Estrela, pode mesmo nevar a partir da tarde da véspera de Natal.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Contudo, as temperaturas “não deverão registar variação significativa”, mantendo-se mesmo “acima dos valores normais para o mês de dezembro”. No dia de Natal, o Porto deverá registar a temperatura máxima de 16º, Lisboa 17º e Faro chegará mesmo aos 19º. Em contrapartida, Vila Real (11º), Guarda (10º) e Bragança (9º) serão as cidades mais frias.

Nas regiões autónomas, o estado do tempo será idêntico com chuva e vento forte. Na Madeira, prevê-se chuva “que será por vezes mais intensa nas zonas montanhosas” e vento soprará “moderado” nas terras altas. Já nos Açores, também é esperado chuva, prevendo-se ainda “vento de oeste-sudoeste forte” com rajadas “na ordem dos 80 a 85 km/h”.

Devido ao mau tempo, o IPMA colocou todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte e possibilidade de trovoadas. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil também emitiu um alerta à população devido às “condições meteorológicas adversas”, com chuva, vento e agitação marítima durante o fim de semana natalício.

À população em geral, a Proteção Civil desaconselha “a prática de passeios junto à orla costeira e nas praias, bem como de atividades nas zonas expostas à agitação marítima ou atingidas pela rebentação. Em especial, deve ser evitado o acesso e permanência junto às falésias e zonas de arriba, sendo essencial que se adote uma postura preventiva, não se expondo desnecessariamente ao risco”.

“Caso exista absoluta necessidade de se deslocar até à orla costeira, deverá manter uma atitude vigilante, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras”, alerta.