Penálti sobre Luis Díaz? Golo bem anulado a Darwin? Evanilson bem expulso? Os casos do jogo

Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, foi o árbitro nomeado para o encontro entre FC Porto e Benfica a contar para a Taça de Portugal, naquele que era apenas o segundo clássico da carreira entre dragões e águias depois de ter dirigido o jogo da Primeira Liga na Luz em 2018/19 que terminou com o triunfo da formação lisboeta com golo de Seferovic. No entanto, e por outras razões, não era uma figura que partisse com grande motivos de recordação para qualquer um dos conjuntos que entravam esta noite no Dragão.

Do lado do FC Porto, e logo à cabeça, Fábio Veríssimo acaba de forma indireta por estar ligado ao castigo que afastou Sérgio Conceição do banco no clássico (e de dois jogos anteriores, com o Rio Ave na Taça da Liga e com o Vizela no Campeonato): foi o árbitro leiriense que apitou o encontro dos azuis e brancos no Jamor com a Belenenses SAD em fevereiro que terminou com um nulo, seguindo-se as duras críticas por parte do técnico à arbitragem e em especial ao lance entre Nanu e Kritciuk que levou o lateral para o hospital. Do lado do Benfica, Fábio Veríssimo foi o árbitro que esteve no VAR da meia-final da Taça da Liga com o FC Porto, em janeiro de 2019, onde os encarnados se queixaram da validação de um golo dos dragões e de um golo que foi anulado a Pizzi. “Esse homem não pode apitar mais nenhum jogo”, disse então Luís Filipe Vieira.

Era neste contexto que Fábio Veríssimo, de 38 anos, entrava em campo para o seu 17.º encontro oficial da época nas mais variadas competições: oito na Primeira Liga (dirigindo cada um dos “grandes” uma vez, no Famalicão-Sporting, no Benfica-Portimonense e no FC Porto-Tondela), dois na Segunda Liga, um na Taça de Portugal, três na Conference League entre qualificação e fase de grupos, uma na Liga Europa (Ferencvaros com o Celtic) e um na Liga grega, entre AEK Atenas e Olympiacos. E mesmo sem muitas faltas, houve casos.

Já com o resultado em 2-0, com golos de Evanilson e Vitinha, o Estádio do Dragão ficou a pedir um penálti sobre Luis Díaz, que entrou na área, tentou a diagonal e foi tocado por Otamendi sem que Fábio Veríssimo considerasse haver falta do argentino sobre o colombiano apesar do “chega para lá” do defesa encarnado (12′). Pouco depois, o lance que poderia ter marcado uma viragem no clássico: Otamendi lançou bem na profundidade, Darwin trabalhou bem para o golo mas o lance foi anulado numa primeira instância pelo árbitro assistente e posteriormente pelo VAR, com fora de jogo do uruguaio por quatro centímetros (17′).