O Porto de Leixões, em Matosinhos, movimentou este ano, pela primeira vez, mais de 700 mil TEU (Unidade Equivalente a 20 Pés), adiantou esta quinta-feira a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Foi a primeira vez na sua história que o Porto de Leixões, no distrito do Porto, atingiu este marco, assinalando esta quinta-feira a data com o embarque do contentor correspondente aos 700 mil TEU, referiu.

Citados em comunicado, o presidente do Conselho de Administração da APDL, Nuno Araújo, e o administrador da YILPORT, Nicolas Sartini, consideraram que este recorde representa um marco histórico para o setor portuário nacional num ano particularmente desfavorável com constrangimentos do transporte marítimo, motivados sobretudo pelos efeitos da pandemia de Covid-19.

O Porto de Leixões tem em curso a empreitada de melhoria das acessibilidades marítimas que compreende o prolongamento do quebra-mar em 300 metros e a dragagem da bacia de rotação, num investimento de 147 milhões de euros.

Destes, 131 milhões de euros são em obra e o restante em serviços complementares como fiscalização e coordenação de segurança. A obra tem um prazo de execução de 30 meses.