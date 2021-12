A seleção portuguesa vai terminar 2021 no oitavo lugar do ranking da FIFA, cujo pódio continua a ser ocupado por Bélgica, Brasil e França, informou esta quinta-feira o organismo máximo do futebol mundial.

De resto, já se sabia desde o mês passado que Portugal manter-se-ia nesta posição no final do presente ano civil, uma vez que não disputou quaisquer partidas desde a derrota com a Sérvia, que obrigou a equipa das quinas a participar nos play-offs de qualificação para a fase final do Mundial2022, em março do próximo ano.

Da mesma forma, Bélgica, líder desde 2018, Brasil e França mantêm-se, respetivamente, nos três primeiros lugares da hierarquia mundial, cujo top-10 integra ainda Inglaterra(quarto), Argentina (quinto), Itália (sexto), Espanha (sétimo), Dinamarca (nono) e Países Baixos (10.º).

Entre as seleções lideradas por técnicos portugueses, a Polónia, de Paulo Sousa, é a mais bem classificada, na 27.ª posição, enquanto a Coreia do Sul, de Paulo Bento, fecha 2021 na 33.ª e o Egito, de Carlos Queiroz, na 45.ª.

Os Camarões, de António Conceição, estão no 50.º lugar e o Bahrain, de Hélio Sousa, desceu uma posição, para 91.º, ao passo que o Togo, de Paulo Duarte, subiu um lugar, para o 124.º, e o Bangladesh, interinamente liderado por Mário Lemos, termina o ano civil em 186.º.

No que diz respeito aos países de língua oficial portuguesa, Cabo Verde é a única que figura no top-100, ocupando o 73.º lugar, ao contrário de Guiné-Bissau (106.º), Moçambique (118.º), Angola 126.º) e São Tomé e Príncipe (189.º). Já Macau está no 182.º posto e Timor-Leste no 196.º