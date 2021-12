Este artigo é da responsabilidade da Compal

Assim são as quatro receitas de bolachas que lhe sugerimos neste artigo.

Temperaturas mais baixas, chuva, dias mais curtos. O inverno combina todas as características perfeitas para passar uma bela tarde no sofá. Mas não de mãos a abanar. Um néctar da Compal e um prato de bolachas caseiras são a companhia certa para ver um filme. Deixamos-lhe aqui quatro sugestões de receitas de bolachas que além de deliciosas, são saudáveis. E quem sabe se não são boas prendas de Natal originais para oferecer? Afinal, quem não adora bolachas caseiras? Ora, tome nota.

1. Bolachas de limão vegan

Demora 30 minutos

Vai precisar de:

2 Chávenas de farinha de aveia

1/4 Chávena de açúcar amarelo

3/4 de Chávena de azeite

2 Limões pequenos (sumo e raspa)

Preparação:

1. Coloque todos os ingredientes numa taça e envolva tudo até adquirir consistência para formar bolachas.

2. Coloque uma folha de papel vegetal em cima de um tabuleiro, disponha as bolachas e leve ao forno pré-aquecido a 180°C por aproximadamente 20 minutos.

Depois de frias as bolachas ficam com uma consistência crocante, ideais para acompanhar um Compal Vital Frutos Vermelhos. Por terem um teor considerável de gordura (azeite) devem ser consumidas com moderação. Experimente primeiro fazer a receita sem açúcar e só se não gostar opte pela sua adição.

2. Bolachas de cenoura e coco

Estas não são bolachas para se comerem todos os dias, mas de vez em quando sabem tão bem.

Demora 50 minutos

Vai precisar de:

240g de farinha de aveia

70g de açúcar amarelo

40g de coco ralado

30g de azeite

120g de água

180g de cenoura ralada

2 quadrados de chocolate 85% cacau

Preparação:

1. Junte todos os ingredientes numa tigela e mexa até obter uma pasta moldável.

2. Forme as bolinhas e coloque-as num tabuleiro forrado com papel vegetal.

3. Partir o chocolate aos pedacinhos e colocar um no centro de cada bolacha, espalmando-as.

4. Levar ao forno a 190ºC até ficarem douradas, por aproximadamente 40 minutos.

3. Crackers

Receita de crackers vegan. Sem glúten. Sem açúcar adicionado.

Demora 20 minutos

Vai precisar de:

2 Chávenas de farinha de grão-de-bico

1/2 Chávena de água (ir colocando aos poucos mediante a consistência da massa)

1/4 Chávena de azeite

Temperos: sal, orégãos, tomilho e caril ou açafrão ara dar cor

Preparação:

1. Coloque todos os ingredientes numa taça e amassar até formar uma bola.

2. Estenda a massa com o rolo e cortar na forma que desejar.

3. Leve ao forno pré-aquecido a 200℃ por aproximadamente 20 minutos (o tempo varia de forno para forno).

4. Bolachas de aveia e banana

Demora 25 minutos

Vai precisar de:

Chávena de flocos de aveia

2 bananas maduras de tamanho médio

40g (50g para os mais gulosos) de chocolate preto

Preparação:

1. Esmague as bananas com um garfo até formar um puré.

2. Adicione a aveia e envolva bem.

3. Adicione o chocolate já picado e envolva novamente até formar uma pasta.

4. Coloque uma folha de papel vegetal num tabuleiro de ir ao forno.

5. Forme e disponha as bolachas em cima do tabuleiro.

6. Leve ao forno pré-aquecido a 200º C por aproximadamente 20 minutos ou até começar a cheirar a banana pela casa toda.

Receitas da autoria da nutricionista Adriana Marques.

