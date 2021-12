Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dizer que o casamento entre Sergio Ramos e o PSG está a ser conturbado começa a tornar-se um eufemismo. O experiente defesa espanhol chegou no verão para ser o patrão da defesa, um dos líderes, uma contratação sonante, ainda que qualquer contratação este ano fosse ensombrada por Messi. Mas foram 16 anos de Real Madrid, muitos títulos, 180 jogos pela seleção espanhola. Um senhor currículo.

No entanto, várias lesões, algumas por vezes indecifráveis para o grande público e, escreveu a dada altura a imprensa francesa, até incomodativas para os responsáveis, fizeram com que a estreia ficasse adiada para o final de novembro. Ramos jogou 90 minutos no campo do Saint-Éttiene (vitória por 3-1), aparecendo apenas novamente a 19 de dezembro, para a Taça de França, onde jogou 45 minutos. Era ideia de Pochettino que o espanhol jogasse esse mesmo tempo na passada quarta-feira, frente ao Lorient (1-1), quando entrou ao intervalo para o lugar do português Nuno Mendes. Finalmente, Sergio Ramos jogava dois jogos consecutivos na sua equipa.

Mas também é verdade que Sergio Ramos tem história com lances polémicos, cartões amarelos e vermelhos, um fantasma que veio assombrar a nova aventura francesa. Minuto 81, um amarelo; 82′, outro amarelo, Ramos na rua.

O jornal L’Équipe foi claro no seu entendimento da prestação de Sergio Ramos: “Ramos tentou dar verticalidade aos ataques do PSG. Nunca desistiu, mas pensou que estava a ser arbitrado como no Real Madrid, sendo admoestado por duas ocasiões (81′ e 85′), o que lhe valeu a expulsão”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O primeiro a ter de dar a cara foi o treinador Pochettino. Disse que “o futebol é isto e podia ter acontecido a qualquer um”. Estava explicado do lado mais oficial do clube àquela altura, mas Ramos também não deixou a situação passar em claro e usou o Twitter para deixar uma mensagem: “Hoje é um novo dia para aprender, amanhã um novo dia para melhorar. Sempre a olhar para a frente. Seguimos! [sic]”.