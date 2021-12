O número de mortos do naufrágio de um navio de carga na segunda-feira no nordeste de Madagáscar aumentou para 85, disseram esta quinta-feira as autoridades marítimas e a polícia, em novo balanço.

O anterior balanço apontava para 64 mortos.

O número de passageiros a bordo do barco de madeira de 12 metros de comprimento também foi revisto para 138, dos quais apenas 50 foram resgatados, disseram as autoridades marítimas.

O navio, que não estava autorizado a embarcar passageiros, tinha partido da pequena cidade de Antseraka na direção de Soanierana-Ivongo, quase 100 quilómetro mais a sul, encalhando perto do seu destino.

A maioria dos passageiros eram trabalhadores sazonais, que tinham acabado de apanhar cravinho e estavam a regressar a casa para a época festiva.

A distância é pouco mais de duas horas de barco, em comparação com pelo menos oito horas de táxi, de acordo com vários residentes.