Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A cerimónia é tradicional, com os Governos a apresentarem cumprimentos natalícios ao Presidente da República. Mas este ano, Marcelo Rebelo de Sousa quis assinalar que apenas uma vez na história destes encontros o remetente se repetiu tantas vezes como António Costa (com Mário Soares como Presidente e Cavaco Silva como primeiro-ministro). Ambos fizeram o balanço de uma relação “excelente” e concordam nisto, mas também nos pés de lã que é preciso para não dar passos em falso à porta de eleições.

Foi assim há um ano. O próprio Presidente lembrou que, em dezembro de 2020, era ele mesmo que estava à beira de eleições, quando Costa tinha como horizonte 2023. Um ano depois, os lugares inverteram-se e é Costa que vai a votos e Marcelo que está confortável com um horizonte até 2026.

“O senhor primeiro-ministro foi muito hábil na forma como se exprimiu para não violar os deveres de isenção [há um ano] e é mais ou menos a fórmula que tenho no meu espírito”. Assim, sobre as eleições de 30 de janeiro, Marcelo disse o mínimo, que espera que seja um “ato cívico” que decorra com normalidade. Antes já tinha assumido — e concordado com Costa — que “houve um esforço de unidade nacional que começou na relação entre o Presidente e o Governo. E continuou na relação com a Assembleia da República, no tempo do estado de emergência”, acrescentou.

Destacou o consenso entre os dois nas reuniões com peritos, no Infarmed, que foram públicas. “Como não se verificou noutros sítios do mundo”, disse Marcelo que revelou que isso mesmo lhe foi referido no plano internacional. Disse até que muitas vezes foi ele mesmo “o porta-voz” durante a pandemia, “o que em teoria chocaria alguns constitucionalistas”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por seu lado, o primeiro-ministro também destacou a “experiência duradoura” com Marcelo e que ela foi reconhecida “pelos portugueses na sua reeleição”. Aliás, destaca mesmo a “visão comum” que têm “sobre o papel institucional nos órgãos de soberania, no respeito pelas instituições judiciárias, pela solidariedade institucional também com a Assembleia da República. Um equilíbrio que diz ter sido “posto à prova nestes quase dois anos de pandemia”, bem como “o sentido de unidade nacional”. Mas que, apesar de tudo, os estados de emergência foram vividos com “normalidade institucional, com liberdades cívicas e políticas respeitadas”, reforçou num elogio à relação entre Belém e São Bento.

O cenário eleitoral serve todo o tipo de leituras, que ambos tentaram não alimentar, escolhendo as palavras com minúcia. Costa deixou, no entanto, claro, o sublinhar da boa relação que mantém com Belém — ao contrário de outras que já aconteceram no passado. E também destacou o “esforço comum de reconstrução” e mesmo “de superação”, prometendo querer “continuar” esse mesmo caminho.

Mas Marcelo colocou aí um travão ao dizer que está convencido que na “calamidade, nos fundos e recuperação e na superação”, tal como “foi excelente a cooperação atual” tem “a certeza que será idêntica à que haverá com quem os portugueses escolherem, na base da sua reflexão sobre o passado próximo e o futuro”.

Sobre a pandemia, Marcelo, tal como Costa, destacou que “os portugueses compreenderam” o que lhes foi sendo pedido e contou até a “alegria” de uma família com quem se cruzou junto do Palácio de Belém e que fez questão de partilhar com o Presidente que já se tinha testado para o Natal. “Achei sintomático. Era uma família que começava o festejo do Natal no festejo do teste”.

E ainda sublinhou “o salto qualitativo” na pandemia face ao ano passado. Há um ano, nesta mesma sessão, António Costa apareceu numa projeção num ecrã “enorme e dominador”, descreveu Marcelo. Na altura, o primeiro-ministro estava em isolamento profilático preventivo por causa de um contacto de risco (e passou o Natal assim) e este ano esse isolamento já não é uma exigência das autoridades de saúde nestas situações, devido à vacinação.