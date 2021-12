Uma iniciativa

A empresa intermunicipal Águas do Interior Norte (AdIN) — criada em 2019 para gerir o abastecimento público de água e o saneamento em oito municípios transmontanos — tem estado a trabalhar de perto com a EQS Global no tratamento de grandes volumes de dados e no combate às perdas de água, que é um dos problemas mais comuns das redes de abastecimento. A EQS Global tem sede no Porto e é uma empresa de fornecimento de serviços de engenharia e tecnologia e de gestão digital de ativos.

No 10º episódio do programa “O Regresso da Indústria, que foi emitido na Rádio Observador a 15 de dezembro, Hugo Branquinho, vice-presidente de soluções digitais da EQS Global, explicou que a parceria com a AdIN consiste em encontrar soluções digitais para passagem de dados a informação, pois os processos de decisão são feitos com base em informação e não em dados brutos.

Através da iUNO, plataforma informática de asset management (gestão de ativos) que a EQS desenvolveu com o apoio financeiro da Comissão Europeia, tem sido possível uma aproximação às necessidades da AdIN, nomeadamente na identificação de falhas e consequente alteração de processos. Hugo Branquinho disse tratar-se de um “desafio muito interessante”, pelo que a empresa portuense encara a parceria não só como um normal processo digitalização, mas sobretudo como uma forma de “otimização de recursos” através de uma “utilização consciente” de água.

Na prática, explicou o mesmo responsável, foi feito um estudo prévio da rede de abastecimento de água, em conjunto com a AdIN, e identificaram-se pontos-chave, como bombagens, tanques e sistemas gravíticos e válvulas de redução de pressão — ou seja, o equipamento industrial da AdIN. Depois definiram-se as variáveis relevantes para a monitorização, como sejam o caudal e a pressão. Finalmente, foi instalado um conjunto de sensores nos locais, o que é designado por “sensorização”, com vista à captação de dados à distância. “Esses dados entram numa plataforma, conseguimos ver os pontos críticos, mas depois a passagem desses dados para informação, smart data, é feita através de algoritmos, que permitem detetar sazonalidade ou caudais fora do normal”, descreveu Hugo Branquinho.

Outro dos convidados do programa, Nuno Sanches, gestor de energia e frotas da AdIN, disse que este projeto-piloto durou cerca de um ano e foi pequeno face à distribuição geográfica que a AdIN hoje tem — mas prevê-se que se alargue aos oito municípios. Fez notar que os dados recolhidos foram cruzados com as ocorrências relacionadas com fugas e roturas, o que levou à conclusão de que os sensores conseguiam detetar com antecedência onde surgiriam os problemas. Em alguns casos, com antecedência de quatro dias, referiu o gestor. Sendo possível antecipar alguns problemas, a intervenção e o conserto podem acontecer mais cedo, logo, as fugas de água podem em certa medida ser evitadas, sublinhou Nuno Sanches.

Uma vez que a transmissão de dados dos sensores requer a utilização de redes de comunicação, o jornalista Paulo Ferreira, moderador do programa, perguntou a Hugo Branquinho se a introdução da tecnologia 5G pode permitir uma melhoria da eficiência. “Neste momento, o grau de maturidade da indústria é baixo”, ressalvou, “o que faz com que os pacotes de dados transferidos sejam ainda de pequena dimensão”. Quando estiver instalada a capacidade de transmitir imagens em direto (da rede de abastecimento), o 5G será fundamental. Ainda assim, por enquanto, “temos um caminho a fazer” com a tecnologia já hoje disponível, disse Hugo Branquinho.

Para o vice-presidente de soluções digitais da EQS Global, este projeto tem fatores diferenciadores face à concorrência e é escalável, quer dizer, tem hipóteses de se expandir no mercado e já hoje é parcelarmente utilizado por diferentes indústrias.

O Regresso da Indústria é uma série de programas que resulta de uma parceria entre a Rádio Observador e a COTEC Portugal – Associação Empresarial para a Inovação. Cada episódio é transmitido de 15 em 15 dias às quartas-feiras na Rádio Observador (nas frequências 93.7 e 98.7 em Lisboa, 98.4 no Porto e 88.1 em Aveiro) e pode depois ser escutado como podcast. Também às quartas-feiras é publicado quinzenalmente um artigo no Observador com o essencial do programa da semana anterior.