Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O mundo já está imbuído pelo espírito natalício: as fotografias de pessoas mascaradas de Pai Natal e estátuas do homem barbudo com presentes às costas chegam de todos os cantos do planeta e testemunham as culturas e tradições de países como a Índia, a Rússia ou a Palestina.

Em Puri, cidade indiana banhada pela Baía de Bengala, o artista Sudarshan Pattnaik ergueu uma estátua da figura inspirada em São Nicolau na areia da praia. Em Bogotá, na Colômbia, os bombeiros vestiram-se de Pai Natal e distribuíram presentes pelas crianças internadas no Hospital Pediátrico de Misericórdia.

Em Moscovo, os bombeiros russos também se trajaram de Ded Moroz (em português, “Avô Gelo”), figura equivalente ao Pai Natal na cultura russa e desceram pelo telhado do Hospital Pediátrico de Morozovskaya para alegrias das crianças internadas na véspera de Natal. No mesmo país, até nos campos de treino da Guarda Nacional houve quem se vestisse a rigor para um treino de tiro.

Mas uma das fotografias mais impactantes é a de uma pessoa palestiniana vestida de Pai Natal a passear com uma criança, também ela trajada a rigor, pelas ruínas da Torre al-Jawhara, numa cidade bombardeada por Israel em Gaza em maio deste ano.

Explore a fotogaleria e encontre as imagens mais espirituosas dos Pais Natal pelo mundo.