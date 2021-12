A Guarda Costeira dos Estados Unidos repatriou esta sexta-feira 29 migrantes cubanos detidos esta semana depois de terem sido intercetados enquanto viajavam em “frágeis embarcações” ao largo das Florida Keys, anunciaram as autoridades. A tripulação da Guarda Costeira Raymond Evan repatriou os 39 cubanos depois de serem detidos “devido a preocupações com a segurança da vida no mar”, sublinharam as autoridades, em comunicado.

“A Guarda Costeira mantém uma presença sólida no Estreito da Florida, Passagem de Windward e Passagem de Monta com recursos terrestres e aéreos”, disse o tenente Paul Puddington, no comunicado. “Continuaremos a dar alta prioridade às patrulhas no mar para prevenir a migração ilegal, salvar vidas retirando os migrantes de ambientes inseguros e dissuadir atividades ilegais perigosas”, acrescentou.

Entretanto, os media locais noticiaram hoje a chegada de cerca de meia centena de migrantes na costa do sul da Florida. Segundo o diário Miami Herald, mais 50 migrantes desembarcaram, desconhecendo-se as suas nacionalidades, que aponta que o grupo incluía quatro crianças e cerca de 15 pessoas que precisaram de ser vistas por médico.

Desde o passado 01 de outubro, as tripulações da Guarda Costeira intercetaram 462 cubanos face aos 5.396 migrantes do mesmo país no ano fiscal 2016, 1.468 wm 2017 e 259 no ano fiscal de 2018. Em 2019 foram intercetados no mar 313 cubanos, enquanto em 2020 foram contabilizados 49 e neste ano o número subiu para 838.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma vez a bordo de um barco da entidade federal, todos os migrantes recebem comida, água, equipamento para minimizar a exposição potencial a qualquer eventual caso de covid-19 e atenção médica básica, indicou a entidade. O Governo norte-americano tem insistido que “lançar-se ao mar em embarcações que não são adequadas é ilegal e extremamente perigoso”.

A porta de entrada de cubanos sem permissão legal nos Estados Unidos esteve aberta até 12 de janeiro de 2017, quando o então presidente Barack Obama lhes retirou os benefícios migratórios ao cancelar a ordem executiva da política de “pés secos/pés molhados”. Desde então, os cubanos que entram ilegalmente nos Estados Unidos não têm autorização de residência temporária e, se solicitarem asilo político, deverão fazê-lo nas mesmas condições que os demais imigrantes.