Se por alguma razão – e infelizmente conhecemos pelo menos uma delas – passar a noite da consoada longe dos seus, ou com a reunião familiar muito restrita, a TVI arranjou uma solução algo empática para o habitual Jornal das Oito: fazer a emissão a partir de casa dos jornalistas. José Alberto de Carvalho estará nos estúdios, mas Lurdes Baeta, Andreia Vale e Joaquim Sousa Martins estarão em nas respetivas moradas para criar um momento em comunhão com os espectadores, respeitando a devida distância social.

Antes disso, e se tiver miúdos em casa durante a véspera de natal, a SIC tem um bom programa, com uma boa sessão de filmes durante a tarde: “A Estrela de Natal” (14h15), “O Quebra-Nozes, A Verdadeira História” (16h00) e “Beethoven Salva O Natal” (18h00). Só mesmo esta quadra para nos relembrar que o cão Beethoven, em tempos, foi um grande evento. Ainda na SIC, a noite promete com mais um episódio de “A Máscara” (21h30, que se divide em duas partes, a segunda passará no dia seguinte) seguido do clássico dos clássicos, “Sozinho Em Casa” (23:15). Se quiser fazer uma pausa na SIC, a RTP2 passa a muito divertida curta-metragem “A Ovelha Choné: O Voo Antes do Natal” (19:50). Se gosta de circo, a RTP1 traz o habitual “Circo de Natal” (21:15).

Ainda esta sexta-feira, a SIC Mulher tem uma boa programação de entretenimento, com uma série de especiais de Natal: “Gourmet Christmas Special” (20:30), “A Taste Of Christmas” (21:15) e “Britain’s Got Talent Christmas Special” (22:45). Se procura filmes para se entreter, há boas soluções. “Charlie e a Fábrica de Chocolate” (Hollywood, 19:35), “Noé” (Fox Movies, 21:15), “Quatro Casamentos e um Funeral” (AMC, 22:11) e o AXN irá passar quatro filmes do “Super-Homem” de seguida, com início às 18:54. Um programa para o manter ocupado até às 3 de manhã.

Dia 25, o circo volta à RTP1, desta vez logo ao início da tarde com o “27.º Festival Internacional de Massy Circus” (14:15). Se não conseguiu ver André Rieu em palco, ou se conseguiu e na televisão nunca é de mais, a RTP1 transmitirá “André Rieu – Natal em Casa” (16:30). Duas horas e meia de Rieu que não o preparam para o que vem a seguir: é isso mesmo, “O Preço Certo” (19:00). Na SIC a programação é mais cinematográfica – e infantil – com “A Vida Secreta dos Nossos Bichos 2” (14:15), “As Aventuras de Dr. Doolittle” (16:00) e, claro, “Sozinho em Casa 2: Perdido Em Nova Iorque”. Na TVI há um concerto de Tony Carreira (17:30). Se quer concertos, mas procura outro género de música, na RTP2 há “Gisela João Apresenta Aurora” (21:30). E se ainda não se fartou de circo, a RTP1 tem “Tomorrow’s Circus 2021” para fechar o dia (23:45).

Se procura mais filmes, no AXN Movies HD há “Paddington” (12:47) e, logo a seguir, a sequela (14:17). E se ainda não viu o documentário sobre Ronaldo, o Cinemundo resolve isso pelas 16:55. Se tem os canais TV Cine, o Action fará uma maratona de “O Senhor dos Anéis”, com início às 13:25; se procura algo mais nostálgico, o Edition passa a trilogia de “Regresso Ao Futuro” a partir das 16:20. Ainda nas maratonas, o AXN faz o mesmo com “Homens de Negro”, a partir das 16:53. E se nenhuma destas maratonas o entusiasma, pode sempre ver 10 episódios de “Poirot” de seguida no Fox Crime (a partir das 13:58).

Este ano joga-se futebol americano durante o fim de semana natalício. Por isso, se estiver para aí virado, há bons jogos para ver em direto. No dia 25 tem Green Bay Packers contra os Cleveland Browns na Eleven Sports 1 (21:30) e no dia 26 pode assistir aos Las Vegas Raiders contra os Denver Broncos (21:25, também na Eleven Sports 1). Se tiver energia e não trabalhar na segunda-feira, ainda no mesmo canal, há Dallas Cowboys contra Washington Football Team (01:20). Ainda no desporto, domingo é boxing day, por isso há Premier League: Liverpool vs. Leeds (Sport TV 1, 12:30), Wolverhampton vs. Watford (Sport TV 2, 12:30), Manchester City vs. Leicester City (Sport TV 1, 15:00), Norwich vs. Arsenal (Sport TV 2, 15:00), Tottenham vs. Crystal Palace (Sport TV 3, 15:00), Burnley vs. Everton (Sport TV 4, 15:00), Aston Villa vs. Chelsea (Sport TV 1, 17:30) e Brighton vs. Brentford (Sport TV, 20:00).

Contudo, se a televisão normal já não fizer parte dos seus planos, há bons filmes para ver em streaming. E recentes. Na Netflix tem os muito recomendados “The Power Of The Dog”, “The Hand Of God”, “The Harder They Fall”, “The Disciple” ou “The Unforgivable”. E não se esqueça que tem todo o catálogo dos Studio Ghibli disponível. É ótimo para a criançada. Na Disney+ poderá ver “Encanto”, “Ron’s Gone Wrong”, “Shang-Chi e a Lendas dos Dez Anéis” ou talvez este fim-de-semana seja apropriado para ver o documentário dos Beatles, “Get Back”.

Se quer aproveitar o tempo livre para fazer um binge a algumas das melhores séries do ano, pode aproveitar para ver “Succession” (HBO Portugal, com muita vontade – e tempo – consegue ver as três temporadas nestes dias), “Squid Game” (Netflix), “How To With John Wilson” (HBO Portugal), “The Underground Railroad” (Prime Video), “Invincible” (Prime Video), “Mythic Quest” (Apple TV+), “The Great” (HBO Portugal) ou, porque não, fazer uma viagem ao passado e começar a ver “Seinfeld” ou “The Office”, ambas na Netflix. E se a sua casa estiver muito fria nestes dias, procure só por “fireplace” na Netflix. Pode ser uma ótima companhia enquanto se decide.