O Presidente da República salientou que os portugueses estão “muito serenos mas muito determinados” quanto ao futuro do país e considerou que estão “a fazer um esforço muito bom para enfrentar a pandemia”.

O chefe de Estado falava aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, depois de receber a ginjinha que tradicionalmente vai beber no Barreiro na véspera de Natal. Questionado sobre as eleições legislativas de janeiro, respondeu que está “naturalmente animado”.

Apontando que os portugueses têm “oportunidade de decidir logo em janeiro” o futuro governo, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que “aqui juntam-se uma série de fatores e, portanto, não é preciso ser muito otimista nem beber muita ginjinha para realmente encarar com serenidade mas com determinação aquilo que estamos a viver e vamos viver”.

“Os portugueses estão nessa onda, muito serenos mas muito determinados, não há dúvida”, afirmou. O Presidente da República considerou que, no âmbito da covid-19, “os portugueses todos” estão “a fazer um esforço muito bom para enfrentar a pandemia, as pessoas estão a perceber a vacinação”.

“A geração que entra agora na fase de reforço, que é dos 55 em diante, é uma geração muito importante em termos de população ativa. Portanto, segurar bem em termos de pandemia é como o código postal, é meio caminho andado”, defendeu.

Ainda sobre a pandemia, o Presidente da República considerou que nas próximas semanas há “um conjunto de precauções que são importantes”, como o teletrabalho e o atraso do início das aulas, ao mesmo tempo que felizmente os dados sobre economia mostram que ela está a resistir”. A outra parte do caminho, continuou, prende-se com o “aproveitamento dos fundos” e esperar que a Europa possa “ir abrindo e as economias mais fortes desenvolvendo, porque isso puxa muito” pela economia portuguesa.