Portugal vai ter, pelo 13.º ano consecutivo, um saldo natural negativo entre o número de nascimentos e o número de mortes. De acordo com os dados revelados pelo jornal Público, desde janeiro até outubro, a diferença entre os óbitos e nascimentos era -37.596, um número ainda mais elevado do que no ano anterior num período homólogo, em que se registava uma diferença de -27.597.

Caso os números se mantenham até ao final do ano com a mesma tendência, 2021 poderá ter números ainda mais baixos do que em 2020 (-38.931), tornando-se o ano com o maior saldo natural negativo neste século.

Aliás, devido à pandemia, o ano passado foi excecionalmente negativo e 2021 está próximo de o superar, tendo em conta os dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE) que constam do último relatório de “acompanhamento do impacto social e económico da pandemia”.

Segundo os especialistas ouvidos pelo jornal Público, em 2020 os números justificam-se com o elevado número de óbitos devido à pandemia, associados ao contexto que de incerteza em que se vivia.

Maria João Valente Rosa, demógrafa e professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, ouvida pelo mesmo jornal está certa de que esse “recorde histórico mínimo de nascimentos” vai mesmo ser batido este ano e justifica que “muitas pessoas que planeavam ter filhos resolveram adiar este projeto, por várias circunstâncias”, ao explicar que “aos problemas económicos e financeiros juntou-se agora uma crise sanitária, a insegurança, o medo”.