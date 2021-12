Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Desde as 16h que nenhum centro de testagem comparticipado pela Câmara de Lisboa está em funcionamento: todos funcionaram ao longo de toda a manhã até às 13h e abriram novamente das 14h, mas apenas durante duas horas. No Porto, a Unidade de Testagem Móvel nos Pinhais da Foz é o único posto em funcionamento: só fecha às 22h.

Depois de uma pausa no Dia de Natal, o esforço de testagem continua: a Câmara Municipal do Porto já publicou os postos que estarão de portas abertas e os horários de funcionamento, mas a Câmara de Lisboa ainda não. O Observador recolheu todas as informações sobre os centros de testagem nas duas maiores cidades do país. Consulte-a aqui.

Lisboa

Véspera de Natal

Nenhum centro de testagem da Câmara Municipal de Lisboa ainda está aberto na capital portuguesa: todos os que chegaram a estar de portas abertas neste 24 de dezembro encerraram às 16h.

Dia de Natal

Nenhum centro de testagem ou unidade de testagem móvel estará em funcionamento no Dia de Natal.

De 26 de dezembro à véspera de Ano Novo

O site oficial da Câmara Municipal de Lisboa não esclarece que centros de testagem estarão em funcionamento, e em que horários, a partir de 26 de dezembro. O Observador tentou contactar a autarquia para solicitar essas informações, mas ainda não obteve resposta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Porto

Véspera de Natal

No Porto, a Unidade de Testagem Móvel do POC Medical Care está na Rua João de Barros (Pinhais da Foz) e ficará aberto até às 22h. É o único centro de testagem aberto na véspera de Natal, mas todas as análises são gratuitas e não precisam de ser agendadas: os utentes são atendidos por ordem de chegada.

Dia de Natal

Nenhum centro de testagem ou unidade de testagem móvel estará em funcionamento no Dia de Natal.

De 26 de dezembro à véspera de Ano Novo

POC Medical Care

Centro de Testagem da Ribeira , na Rua do Infante D. Henrique 85: Domingos a quartas-feiras, das 9h às 13h e das 14h às 20h. Quintas-feiras a sábados, das 9h às 13h e das 14h às 22h. Véspera de Ano Novo (31 de dezembro), das 9h às 13h.

, na Rua do Infante D. Henrique 85: Centro de Testagem dos Clérigos , na Rua das Carmelitas 162: Domingos a quartas-feiras, das 9h às 13h e das 14h às 20h. Quintas-feiras a sábados, das 9h às 13h e das 14h às 22h. Véspera de Ano Novo (31 de dezembro), das 9h às 13h.

, na Rua das Carmelitas 162: Centro de Testagem das Flores , na Rua das Flores 332: Domingos a quartas-feiras, das 9h às 13h e das 14h às 20h. Quintas-feiras a sábados, das 9h às 13h e das 14h às 22h. Véspera de Ano Novo (31 de dezembro), das 9h às 13h.

, na Rua das Flores 332: Centro de Testagem da Praça do Marquês de Pombal : Domingos a quartas-feiras, das 9h às 13h e das 14h às 20h. Quintas-feiras a sábados, das 9h às 13h e das 14h às 22h. Véspera de Ano Novo (31 de dezembro), das 9h às 13h.

: Centro de Testagem do Cristo Rei , na Praça Dom Afonso V: Domingos a quartas-feiras, das 9h às 13h e das 14h às 20h. Quintas-feiras a sábados, das 9h às 13h e das 14h às 22h. Véspera de Ano Novo (31 de dezembro), das 9h às 13h.

, na Praça Dom Afonso V: Unidade de Testagem Móvel 26 de dezembro, das 9h às 13h e das 14h às 20h na Rua Dr. Eduardo Santos Silva (Igreja da Areosa) 27 de dezembro, das 9h às 13h e das 14h às 20h na Rua de S. Roque da Lameira (Antigo Matadouro) 28 de dezembro, das 9h às 13h e das 14h às 20h na Rua Caldas Xavier (Mercado Bom Sucesso) 29 de dezembro Das 9h às 13h na Esplanada do Castelo (Escola 85) Das 14h às 20h no Pólo da Asprela (junto ao IPO Porto) 30 de dezembro Das 9h às 13h na Esplanada do Castelo (Escola 85) Das 14h às 20h no Pólo da Asprela (junto ao IPO Porto) 31 de dezembro, das 9h às 13h e das 14h às 20h na Rua João de Barros (Pinhais da Foz)



Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa

Trindade – Laboratório da Trindade (Edifício Domus): Segunda-feira a quinta-feira, das 7h30 às 20h. Sexta-feira e sábado, das 7h30 às 00h Domingo, das 10h às 20h 31 de dezembro, das 9h às 16h

Praça D. João I: Domingo a quarta-feira, das 10h às 20h Quinta-feira, das 10h às 00h Sexta-feira e sábado, das 10h às 2h 31 de dezembro, das 9h às 16h

Praça de Parada Leitão Domingo a quarta-feira, das 12h às 20h Quinta-feira, das 12h às 00h Sexta-feira e sábado, das 12h às 2h 31 de dezembro, das 9h às 16h

Estação de Metro do Campo 24 de Agosto Domingo a quinta-feira, das 14h às 20h Sexta-feira e sábado, das 12h às 20h 31 de dezembro, das 9h às 16h

Praça de Francisco Sá Carneiro (Velásquez) Domingo a quinta-feira, das 10h às 20h Sexta-feira e sábado, das 10h às 21h 31 de dezembro, das 9h às 16h

Parque da Cidade (Estacionamento) Domingo a quinta-feira, das 10h às 20h Sexta-feira e sábado, das 10h às 22h 31 de dezembro, das 9h às 16h



Unilabs