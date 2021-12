Boletim DGS. Internamentos descem pelo terceiro dia consecutivo mas há mais três doentes em UCI

Casos e mortes descem em relação ao dia anterior

Em relação aos novos casos, Portugal registou este sábado 10.016, uma diminuição em relação ao dia anterior, quando a DGS comunicou 12.943 casos. As mortes também desceram, de 11 para dez.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Norte foram as que registaram mais casos, com 4.713 e 3.022, respetivamente. Ao todo, as regiões representam mais de 77% dos novos casos confirmados, seguidas pelo Centro, com 11% do total (1.095). O Algarve comunicou 452 novos casos (4,5% do total), e o Alentejo 266 (2,7%).

Açores e Madeira têm mais 51 e 199 casos, respetivamente.