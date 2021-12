Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Marcelo Rebelo de Sousa telefonou este sábado manhã a Filipe de Espanha para desejar boas festas à família real e aos “povos de Espanha”, refere um comunicado emitido pela página oficial da Presidência.

Os votos foram retribuídos pelo rei espanhol, que desejou um bom ano para Portugal e os portugueses, “bem como a rápida recuperam do Presidente da República”. Marcelo foi operado a duas hérnias inguinais no passado dia 15 de dezembro. A operação, realizada no Hospital Forças Armadas, em Lisboa, foi considerada um “sucesso”.

Durante a conversa telefónica, “os dois chefes de Estado sublinharam as excelentes relações bilaterais, a todos os níveis, a bem dos dois países irmãos ibéricos”, refere a mesma nota.