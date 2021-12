Durante a noite, foram registadas 18 ocorrências relacionadas com o mau tempo, disse à Rádio Observador a Autoridade Nacional de Proteção Civil. A zona litoral foi a mais afetada, sobretudo os distritos de Lisboa e Leiria. Em Viseu e Faro, também houve alguns incidentes, quase todos na sexta-feira. Todas as ocorrências envolveram inundações ou quedas de árvores.

Em Salvaterra de Magos, onde um mini-tornado provocou vários danos na sexta-feira, a noite passou de forma mais tranquila, mas ainda com alguns estragos, sobretudo em várias explorações agrícolas, tendo a situação sido dada como concluída pelas 21h. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, uma casa, várias estufas, carros e sinais de trânsito ficaram danificados.

A eletricidade chegou a estar temporariamente em baixo, tendo sido reposta durante a noite. A A13 foi cortada parcialmente no sentido norte-sul para limpeza do pavimento, disse o CDOS de Santarém à Rádio Observador. Não há registo de feridos ou vítimas mortais.

Ventos fortes danificam casa e pombal no Bombarral

Ainda na sexta-feira, uma casa e um pombal foram danificados no Bombarral devido aos ventos fortes que se fizeram sentir na região. De acordo com o Correio da Manhã, o proprietário do pombal, que é o mesmo da habitação afetada, perdeu cerca de 100 dos 150 pombos-correios que tinha. Muitos dos animais foram encontrados mortos. Além de danos no telhado, a casa ficou sem um painel solar e a chaminé, que foram arrancados pelo vento.

Ainda segundo o Correio da Manhã, o mau tempo fez cair cerca de 60 árvores na mesma localidade. Algumas atingiram viaturas.

Queda de árvore no Seixal obriga a corte do trânsito

Na localidade de Veridzela, no conselho do Seixal, a queda de uma árvore obrigou este sábado ao corte do trânsito e provocou estragos num veículo estacionado, disse fonte dos bombeiros à Agência Lusa.

O alerta para a queda da árvore de grande porte na avenida Pinhel do Caldas, naquela localidade da freguesia de Correios, foi dado às autoridades às 8h13 deste sábado e o trânsito foi cortado pouco depois pela PSP para a realização dos trabalhos de remoção da árvore, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

A queda da árvore de grande porte também provocou danos numa infraestrutura elétrica da EDP, o que deixou algumas habitações da zona sem eletricidade, disse a fonte, referindo que não há registo de feridos.

Segundo a fonte do CDOS, para o local foram mobilizados dois bombeiros apoiados por um veículo dos Bombeiros Voluntários do Seixal, uma patrulha da PSP e uma equipa da EDP.

De acordo com a Proteção Civil, estiveram envolvidos 503 operacionais e 189 meios terrestres na resolução das ocorrências registadas durante a noite. Para este sábado, a autoridade volta a recomendar uma condução segura e que as zonas costeiras sejam evitadas.