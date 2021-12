Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Trinta pontos em Boston frente aos Celtics, mais 30 pontos na receção aos Sacramento Kings de Neemias Queta (que fez então o seu segundo jogo na NBA), mais 46 pontos no jogo com casa frente aos Memphis Grizzlies com 59% de lançamentos de campo e oito triplos convertidos em 14 tentativas. Melhor no plano físico, mais confiante do que nunca e com a equipa em claro ascendente mesmo com ausências de vulto na equipa, Steph Curry surgia apostado em quebrar a sua “tradição” de Natal. E não falhou.

Em oito jogos realizados pelos Golden State Warriors a 25 de dezembro, o lançador tinha uma modesta média de 13.1 pontos, um número que em condições normais faz apenas num parte de um jogo. Desta vez, num duelo com os Phoenix Suns que juntava as duas melhores equipas da NBA até ao momento (e que bem podia ser uma espécie de antecâmara da final da Conferência Oeste), marcou 33 pontos, ficou apenas a um lançamento de chegar aos 3.000 triplos e foi a chave de mais um triunfo por 116-107.

Steph Curry has historically struggled on Christmas Day, averaging 13.1 points in eight #NBAXmas games. This year was different. ◽️ 33 PTS

◽️ 4 REB

◽️ 6 AST pic.twitter.com/JwSXd3qKdl — The Athletic (@TheAthletic) December 26, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Daymond Green, provavelmente o melhor jogador da NBA entre todos aqueles que não se importam de não ser os melhores jogadores da NBA, voltou a ter um trabalho determinante com oito pontos, dez ressaltos, oito assistências, três roubos de bola e três desarmes de lançamento. Jonathan Kuminga voltou a ter uma boa entrada vindo do banco, com 12 pontos. E Otto Porter Jr. foi determinante nos últimos minutos com uma série de lançamentos consecutivos que acabaram com as aspirações dos Suns. No entanto, e para não variar, Curry voltou a ser o melhor e a deixar mais uma nota na candidatura a MVP da época.

Steph Curry will be trying to break his Christmas day curse ???? pic.twitter.com/NqlHgS2183 — Warriors Nation (@WarriorNationCP) December 25, 2021

Chris Paul terminou com 21 pontos, oito assistências e seis ressaltos, Devin Booker teve um jogo um pouco mais discreto com apenas 13 pontos, Mikal Bridges chegou aos 17 mas os Suns não conseguiram encontrar armas para travar o melhor jogo coletivo e individual dos Warriors. A prenda, essa, foi de Steph Curry para Kathleen Fitzpatrick, professora da Holy Trinity School, em Washington: depois de um vídeo que tornou viral onde jovens alunos apostavam um chocolate quente se marcasse um triplo a uma considerável distância do cesto, o jogador convidou a “revelação” para ver o jogo com os Wizards em março, por forma a conhecê-la e dar os parabéns pelo grande momento. E com uma curiosidade: a professora chegou a jogar basquetebol na escola e na universidade, sendo a melhor lançadora de triplos da equipa nessa altura.