Boletim DGS. Depois de pico de testes no Natal, novos casos caem mas internamentos sobem

Foram três dias seguidos a registar mais de dez mil casos diários, mas ao quarto dia há uma queda abrupta. Este domingo, em Portugal, há mais 3.732 novos casos de Covid-19, um número muito inferior ao que se registou no sábado, dia de Natal (10.016) e na sexta-feira, véspera de Natal (12.943), de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.

É possível que a queda se deva a uma diminuição do número de testes depois do Natal ou a um atraso no apuramento dos resultados. Isto porque ainda na manhã deste domingo o Ministério da Saúde emitia um comunicado dando nota dos recordes de testagem atingidos tanto a 23 como a 24 de dezembro, que em princípio terão tido maior reflexo nos resultados de 24 e 25 de dezembro: 23 foi o dia com mais testes feitos de sempre (360 mil testes) e 24 o segundo dia com mais testes (260 mil), contando apenas com os PCR e os antigénio feitos por profissionais e deixando, assim, de fora os autotestes.