O músico brasileiro Caetano Veloso informou este domingo nas redes sociais que testou positivo à Covid-19 e que, tanto ele como a mulher, Paula Lavigne, se encontram bem, apelando à vacinação. “Estamos bem e atribuímos isso ao fato de estarmos vacinados”, escreveu o músico numa publicação no Instagram. Caetano aproveita também para pedir que “o Estado brasileiro se livre” do Governo de Jair Bolsonaro.

Caetano Veloso avisa no mesmo texto que “a pandemia não acabou” e que “a nova variante é muito contagiosa”, acrescentado que considera “inaceitável que o governo federal atrapalhe o programa aprovado pela ANVISA [Agência Nacional de Vigilância Sanitária ] da vacinação de crianças.”

O músico diz que na última semana teve vários resultados negativos nos testes diários que lhe foram exigidos em testes televisivos, mas que agora testou positivo. Caetano aproveito igualmente para alertar para a importância do teste e reiterar a eficácia da vacinação: “O importante é que quem pode deve fazer o teste.E sobretudo que todos se vacinem com as três doses.”