Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A NBA tem vindo a ganhar um peso especial na sua jornada de 18 de janeiro, que assinala o dia de Martin Luther King, mas não há nada como a tradicional maratona de Natal. Ainda assim, talvez mais do que nunca, esse momento ao nível do Super Bowl do futebol americano em fevereiro, da March Madness do basquetebol universitário em março ou as Series do basebol em outubro esteve em risco como nunca. E, realizando-se, não foi propriamente na plenitude do que é normal em comparação com outros anos.

Com uma taxa de incidência de 90% da variante Ómicron entre todos os infetados, a NBA chegou aos 120 casos positivos na presente temporada com mais de 100 só em dezembro, tendo uma média de quase dez positivos por dia nos últimos dez dias. Por isso, algumas estrelas como Luka Doncic, Kevin Durante ou Trae Young acabaram por falhar a mítica jornada que juntas as melhores equipas, sempre com a garantia por parte da organização de que tudo seria feito para que a competição nunca parasse. O dinheiro em jogo também explica o porquê: se a receita já estava em causa pela prevista queda a nível de bilhética, havia a receita provinda dos anúncios específicos para este dia, estimados em 50 milhões de dólares. É também por isso que o lema do show must go on continua a vingar. Na NBA e em Giannis Antetokounmpo.

Giannis Antetokounmpo vs. the Celtics: ◽️ 36 PTS (12 in the 4th quarter)

◽️ 12 REB

◽️ 5 AST

◽️ 2 BLK Milwaukee rallies from a 13-point deficit with 5:28 left to beat the Celtics on #NBAXmas, 117-113. pic.twitter.com/YSeFEjZohn — The Athletic (@TheAthletic) December 25, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois de ter recebido alta na véspera de Natal, após ter entrado no protocolo de segurança e saúde por causa da Covid-19, o grego não treinou nos últimos dez dias e falhou cinco jogos pelos Milwaukee Bucks, regressando apenas esta noite (tarde nos EUA) para defrontar os Boston Celtics, outra das equipas que estão a sofrer mais com o novo coronavírus na Conferência Este tendo apenas oito opções de campo que “contam” para o encontro com os campeões. E essa escassez de recursos no banco fez diferença.

Apesas de ter estado sempre em vantagem, chegando mesmo a um avanço de 19 pontos num segundo período onde tudo corria bem, a equipa de Jason Tatum, Jaylen Brown ou Marcus Smart foi perdendo gás durante a partida, entrou para o último quarto já com uma liderança residual e acabou mesmo por perder por quatro pontos (117-113) com um Giannis arrasador depois do intervalos, somando 36 pontos, 12 ressaltos e cinco assistências em mais uma grande exibição da principal estrela dos Bucks.

Giannis Antetokounmpo scored 29 points in the 2nd half against the Celtics, the most in any half on Christmas Day over the last 25 years. The Bucks trailed by 19 points, marking the largest comeback win on Christmas Day over the last 25 years. — Matt Williams (@StatsWilliams) December 25, 2021

Antes, um antigo jogador dos Celtics, Kemba Walker, foi a principal figura dos New York Knicks no jogo inaugural da ronda de Natal da NBA, fazendo um triplo duplo com dez pontos, dez ressaltos e 12 assistências num encontro onde Julius Randle foi o melhor marcador com 25 pontos no triunfo por 101-87 frente aos Atlanta Hawks, sem Trae Young e com Delon Wright e John Collins a fazerem 20 pontos cada.