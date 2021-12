Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quem gosta de automóveis e, em particular, de corridas tem em especial consideração o mítico circuito de Nürburgring, na Alemanha, também conhecido como “Inferno Verde”, pois não são raras as vezes em que, ao longo dos seus quase 21 km, há despistes com desfechos aparatosos nas florestas de Eifel, em volta da qual a pista foi desenhada. Tão desafiante para quem quer pôr à prova os seus dotes de piloto como perigoso, Nürburgring-Nordschleife associa à extensão do traçado muitas curvas (73) e um piso “traiçoeiro”, porque a zona é muito húmida e isso leva a que o asfalto em determinadas áreas seja escorregadio, o que em provas de velocidade torna a aventura particularmente intensa…

É este misto de risco e de adrenalina, a que se junta o facto de o Nürburgring ser o circuito que “tira-teimas” para apurar que desportivos são superiores à concorrência por conseguirem fazer a volta mais rápida no traçado alemão, que leva a que anualmente milhares de condutores vulgares, com carros de série, rumem até aquelas paragens para se sentirem na pele de um piloto de Fórmula 1 a disputar o Grande Prémio. Só que essas tentativas de explorar ao máximo aquilo que bólides perfeitamente normais – e alguns até já com uma certa idade – têm para dar, nem sempre correm bem. E até um pequeno toque pode resultar numa factura que vai “doer” na carteira.

Exemplos disso não faltam e são documentados para a posteridade por câmaras espalhadas pelo circuito que, nos dias em que este abre ao público para os chamados “passeios turísticos” (Touristenfahrten), registam peripécias que envolvem saídas de pista, incursões pela relva, entradas pela gravilha, embates nos rails ou piruetas em pista. Seja por excesso de optimismo ou manifesta falta de jeito, nem sempre as curvas são “atacadas” da melhor forma com os condutores a descreverem trajectórias algo “criativas”. Mas o brilhantismo que os aspirantes a piloto não conseguem exibir em pista acabam por ganhar fora dela: na compilação dos acidentes e falhanços que marcaram o ano em Nürburgring. O “clássico” é da Auto Addiction, cuja equipa já chegou a ter de se ver com a polícia para parar de filmar, por o circuito considerar que as imagens (com milhões de visualizações) geram “má publicidade”. Pode ver o best-of de 2021 no vídeo abaixo:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Preços não sobem há 6 anos

A nova administração do circuito, composta por Ingo Böder e Christian Stephani, só vai entrar oficialmente em funções no primeiro dia de Janeiro. Mas tal não impediu o circuito de tranquilizar os aficionados que, “apesar da inflação e do aumento dos custos”, os preços dos “passeios turísticos” voltam a não ser agravados.

De há seis anos a esta parte, quem quiser dar uma volta no traçado alemão paga 25€ de segunda a quinta ou 30€ de sexta a domingo e aos feriados. Significa isto que uma experiência em pista de hora e meia requer a compra de nove voltas (10 minutos para cada), o que num fim-de-semana implica desembolsar 270€ para 90 minutos de condução afoita.

Além dos Touristenfahrten, há ainda a possibilidade de conduzir na própria pista do GP, para o que são cobrados 30€ por cada sessão 15 minutos. A alternativa que acabará por sair mais em conta (para alguns) é adquirir o passe da temporada, o chamado Jahreskarte, que também dá acesso à pista do GP. O cartão, esse sim, tem vindo a aumentar de preço, custando agora 2200€, o que significa que é um investimento que só fará sentido para quem pretender fazer mais de 74 voltas ao anel aos fins-de-semana, podendo ser adquirido para a época de 2022 a partir de 11 de Janeiro.

Quando algo corre mal, a conta a pagar pode ser exorbitante. Aliás, a tabela de preços das “reparações” do circuito já foi definida justamente com o objectivo de desincentivar os mais audazes. Já houve acidentes nos “passeios turísticos” do Nürburgring que superaram os 15.000€, fora o arranjo da viatura. Em termos gerais, a tabela de preços é esta: