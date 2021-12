Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para abrir o apetite aos potenciais clientes, e também para lhes permitir começar a pensar em “abrir os cordões à bolsa”, a Aston Martin divulgou um teaser em que anuncia para 2022 o lançamento no mercado de uma versão do Vantage equipada com motor V12. Não há mais dados sobre o modelo, excepção feita para o facto de continuar a respeitar as formas essenciais do Vantage, pelo menos a julgar pela traseira que é visível na imagem, passando a instalar o motor mais nobre do construtor, o imponente V12, que é igualmente a única unidade motriz concebida e produzida pelo fabricante inglês.

Ainda que as melhorias sejam sempre bem-vindas, a realidade é que o actual Vantage está longe de ser um coupé desportivo com um motor anémico. O V8 biturbo que instala sob o capot da frente, numa posição bem recuada para melhor distribuir a massa pelos dois eixos, extrai 510 cv dos 4 litros de cilindrada. Isto explica a ligeireza com que atinge 314 km/h e passa pelos 100 km/h em somente 3,7 segundos.

O Vantage com motor de 12 cilindros dispostos em V vai ganhar em melodia, graças ao maior número de cilindros, mas também em potência, restando saber com que especificações o V12 vai ser instalado no modelo. Caso sejam idênticas ao 5.2 V12 sobrealimentado que a Aston Martin monta no DBS, então os clientes podem desde já começar a trabalhar na preparação física, uma vez que vão passar a ter de domar 725 cv.