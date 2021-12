A Câmara Municipal do Funchal vai criar duas novas linhas de apoio ao comércio tradicional, em 2022, com uma dotação global de 1,4 milhões de euros, indicou esta segunda-feira o presidente da autarquia, Pedro Calado.

“Queremos dar uma palavra de confiança e de segurança aos empresários para o futuro“, disse, sublinhando, no entanto, que o objetivo da autarquia passa por evitar a subsídio-dependência e estimular as atividades comerciais através da atração de mais pessoas ao centro da cidade.

Pedro Calado, que lidera o executivo camarário de coligação PSD/CDS-PP, falava na cerimónia de encerramento dos programas de apoio municipal “Superar” e “Lojas Com Interesse”, criados em 2020, quando a Câmara Municipal era governada pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!), face às quebras de faturação e o fecho dos estabelecimentos devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19.

O programa “Superar” teve uma dotação de 525 mil euros e uma taxa de execução de 83%, beneficiando 107 empresários através da atribuição de um salário mínimo, para apoiar a manutenção de postos de trabalho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por outro lado, o programa “Lojas Com Interesse” teve uma dotação de 260 mil euros e uma taxa de execução de 27%, concedendo apoios a 24 empresários para pequenas obras de manutenção nos estabelecimentos.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal afirmou que as novas linhas de dinamização do comércio e incentivo ao empreendedorismo — uma no valor de 1,1 milhões de euros, outra orçada em 300 mil euros — serão complementadas com outras iniciativas, como a organização regular de eventos, no sentido de atrair mais pessoas à baixa da cidade, onde se concentra a maioria dos estabelecimentos de comércio tradicional.

“2022 será um ano propício à retoma económica, não sejamos pessimistas”, disse Pedro Calado, indicando que o executivo municipal pretende também “reduzir ao máximo” a carga fiscal e as taxas cobradas aos comerciantes.