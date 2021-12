A coordenadora do BE sustentou esta segunda-feira que as demissões de profissionais de saúde são “sinal da fragilidade” do Sistema Nacional de Saúde e que vão “continuar a suceder-se” porque o prometido pelo governo “ficou por concretizar”.

“As demissões vão continuar a suceder-se e são o sinal da fragilidade do SNS porque tudo o que foi prometido ficou por concretizar“, defendeu Catarina Martins.

Em declarações aos jornalistas, a dirigente bloquista disse ter recebido “sem surpresa” mas com “preocupação” a demissão, na sexta-feira, dos chefes de equipa de urgência do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/ Vila do Conde, por “grave carência de recursos humanos médicos”.

“Os trabalhadores da saúde estão exaustos e são necessárias medidas para que possam continuar a trabalhar. As direções [hospitalares] veem-se sem condições de assumirem a sua responsabilidade uma vez que não têm os trabalhadores necessários para garantir o melhor acesso à saúde a toda a população”, observou.

Dizendo não compreender que “se poupe na saúde em tempo de pandemia”, Catarina Martins afirmou que as verbas alocadas ao setor “nem sequer são gastas”.

O BE viabilizou um Orçamento de Estado suplementar em 2020 para reforçar as verbas da saúde face à pandemia e o Governo não executou 700 milhões de euros que poderia ter executado no SNS, afirmou.

A coordenadora do BE criticou a “enorme negligência” para com as condições do SNS, lembrando, contudo, que os trabalhadores “têm feito milagres”.

Aos jornalistas, Catarina Martins lamentou também que o primeiro-ministro, António Costa, “não tenha dito nada das condições concretas do SNS e dos trabalhadores da saúde” na sua mensagem de Natal, na qual abordou a pandemia.

“O facto de o governo reiteradamente não executar as verbas que tem disponíveis para investimento na saúde, reiteradamente recusar reforçar as equipas, nomeadamente, as que acompanham [os doentes com] Covid-19, é incompreensível e sobre isso não ouvimos uma palavra”, notou.