O DJ português Roger Milan, oriundo de Braga, está a criar o projeto de noites portuguesas Lisbon Lounge em Los Angeles, em conjugação com os seus eventos FunkCali virados para sons brasileiros e latinos.

“O meu objetivo é trazer artistas portugueses a Los Angeles”, disse à Lusa o DJ, que se mudou para o sul da Califórnia há vários anos. “Em LA vejo um mercado bom onde acredito que os artistas portugueses podem entrar”.

Depois de um período de paragem por causa das restrições ligadas à pandemia de Covid-19, o DJ Roger Milan está a preparar o regresso em 2022, começando com um evento FunkCali no Sofitel Los Angeles, em 15 de janeiro.

“Sendo o primeiro português a organizar um evento destes no Sofitel em Beverly Hills, um dos melhores hotéis que temos na cidade, sinto-me emocionado”, afirmou. “Só o facto de estar a organizar este evento é uma vitória”.

Com uma longa carreira na música e produção de eventos, o DJ de Braga tem um gosto especial por deep house e afro house, mas considera-se eclético e interessado em vários tipos de música.

LA tem uma energia muito forte, descreveu. É uma cidade onde tudo acontece com um público muito abrangente, com diferentes culturas, gente de qualquer parte do mundo, continuou. Gostam de coisas novas e eu consegui encaixar porque cheguei com o meu estilo.