Dois sismos com uma magnitude de 5,2 e 5,4 na escala de Richter abalaram, este domingo, as ilhas meridionais da Grécia, mas até agora não foram comunicados quaisquer danos ou baixas, segundo as autoridades.

O primeiro tremor, de magnitude 5,2, ocorreu às 17h15 (15h15 em Lisboa) a leste da ilha de Creta, a uma profundidade de nove quilómetros, informou o Instituto de Geodinâmica em Atenas. O sismo foi sentido em Creta e nas ilhas de Karpathos, Kassos, Rodes e Santorini, de acordo com os meios de comunicação locais.

O segundo, de magnitude 5.4, registou-se às 20h59 (18h59 em Lisboa), a cerca de 25 quilómetros a noroeste do primeiro e a uma profundidade de 6,3 quilómetros, informou o Instituto de Geodinâmica.

O presidente da câmara da pequena ilha de Kassos, mais próxima do epicentro, disse à agência noticiosa estatal ANA que nenhum edifício ficou danificado nestes dois sismos.

Um outro sismo não relacionado, de magnitude de 4,0, foi sentido às 18h14 (16h14 de Lisboa), a oeste de Atenas, informou o Instituto de Geodinâmica. O epicentro registou-se a uma profundidade de 16,7 quilómetros, segundo o Instituto.

Abalos dessa magnitude não são raros na Grécia, que se situa perto de um ponto de encontro entre as placas tectónicas africanas e eurasiáticas.