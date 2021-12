Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A lei criada em 2012 para punir o recurso a trabalho escravo e o abuso laboral sobre estrangeiros em situação ilegal nunca se traduziu numa condenação em Portugal, noticiou esta segunda-feira o Jornal de Notícias.

Em causa está o artigo 185.º-A do regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional, uma lei de 2007 atualizada em 2012 para punir a “utilização da atividade de cidadão estrangeiro em situação ilegal“.

A lei foi redigida para responsabilizar criminalmente tanto os intermediários (muitas vezes, empresas de trabalho temporário que recrutam imigrantes e os trazem ilegalmente para Portugal para trabalharem em condições precárias) como os beneficiários desse trabalho.

Tal fica explícito na formulação do número 5 do artigo: “O empregador ou utilizador do trabalho ou serviços de cidadão estrangeiro em situação ilegal, com o conhecimento de ser este vítima de infrações penais ligadas ao tráfico de pessoas, é punido com pena de prisão de dois a seis anos, se pena mais grave não couber por força de outra disposição legal.”

O artigo prevê penas de prisão que podem ir de um até seis anos, consoante o tipo de atos praticados. Há agravantes que incluem o número de cidadãos estrangeiros em situação ilegal, os sistemas usados para o recrutar, a idade dos trabalhadores ou as “condições de trabalho particularmente abusivas ou degradantes“.

Frequentemente, estão em causa em Portugal grandes explorações agrícolas onde trabalham imigrantes ilegais, que recebem valores abaixo do salário mínimo e são obrigados a viver em condições desumanas. Um dos exemplos mais flagrantes foi trazido novamente à luz do dia devido aos efeitos da pandemia da Covid-19 este ano: as estufas de Odemira, repletas de imigrantes do Nepal, Índia, Paquistão e Tailândia, trazidos por intermediários e obrigados a residir em bairros de lata.

O Observador expôs os detalhes deste drama numa longa reportagem publicada em maio deste ano.

Todavia, como explica o JN com base nas estatísticas da Direção-Geral da Política da Justiça, nunca houve uma condenação ao abrigo deste artigo da lei — e os casos que chegaram à justiça envolveram apenas os intermediários, mas nunca os beneficiários finais do trabalho (incluindo os proprietários das explorações onde os imigrantes acabam a trabalhar).

De acordo com o jornal, há várias explicações possíveis para este fenómeno. Por um lado, a maioria destes casos acabam por ser enquadrados noutros crimes, incluindo o auxílio à imigração ilegal ou o tráfico de pessoas — com as investigações essencialmente focadas nas redes organizadas. Por outro lado, é frequente que as vítimas, sob pressão, acabem por voltar atrás com as denúncias, ou que as potenciais testemunhas recusem falar.