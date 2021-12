Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As tarifas das inspeções periódicas obrigatórias dos veículos rodoviários vão aumentar em 2022, de acordo com a portaria publicada esta segunda-feira em Diário da República. Os preços são atualizados com base na taxa de inflação, fixada em 0,99%, subindo alguns cêntimos nas várias categorias.

No caso dos veículos ligeiros, a tarifa passa de 25,60 para 25,85 euros, aos quais é preciso somar o IVA de 23%, ficando o preço final em torno dos 31,80 euros. Para os veículos pesados, o preço sobe de 38,31 para 38,69 euros (com o IVA, fica a 47,59 euros).

No caso dos motociclos, triciclos e quadriciclos, a tarifa sobe de 12,89 para 13,02 euros (16,01 euros com IVA).

Veja a tabela completa:

Preço em euros Veículos ligeiros 25,85 Veículos pesados 38,69 Motociclos, triciclos e quadriciclos 13,02 Reboques e semirreboques 25,85 Reinspeção de inspeções 6,48 Atribuição ou reposição de matrícula 64,53 Extraordinária 90,25 Emissão de segunda via da ficha/certificado de inspeção 2,43