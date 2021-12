Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O cineasta canadiano Jean-Marc Vallée, realizador do aclamado filme O Clube de Dallas (2013), morreu no domingo aos 58 anos de idade, confirmou a sua produtora, a empresa Crazyrose, à imprensa norte-americana.

Num comunicado divulgado já esta segunda-feira, o produtor americano Nathan Ross, que fundou a Crazyrose em conjunto com Vallée, classificou o canadiano como “um amigo, parceiro criativo e irmão mais velho“.

“O maestro fará uma grande falta, mas saber que o seu estilo belo e o trabalho impactante que ele partilhou vão continuar a viver traz conforto”, acrescentou Ross.

De acordo com a explicação da assessora da empresa, Bumble Ward, ao The New York Times, Vallée foi encontrado morto no domingo na sua casa perto da cidade canadiana de Quebec, capital da província com o mesmo nome. Ward acrescentou que a morte foi inesperada e não deu detalhes sobre as causas.

Depois de estudar cinema no Canadá, Vallée estreou-se na realização em 1995, mas seria o filme de 2013 o mais aclamado da sua carreira. O Clube de Dallas conta a história de um homem diagnosticado com sida numa busca por medicação à época ilegal nos Estados Unidos.

O filme valeu a Matthew McConaughey o óscar de melhor ator principal e a Jared Leto o de melhor ator secundário nos Óscares de 2014, quando O Clube de Dallas recebeu seis nomeações — embora não na categoria de melhor realização.

Mais recentemente, Jean-Marc Vallée foi o realizador da também aclamada série da HBO Big Little Lies.