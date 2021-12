A final da Taça Ibérica de râguebi entre Técnico e VRAC, que estava agendada para quinta-feira, foi adiada para data a determinar devido a vários casos de Covid-19 detetados no clube espanhol, informou esta segunda-feira o campeão português.

Recebi, na tarde desta segunda-feira, uma mensagem do presidente do VRAC a solicitar o adiamento da Taça Ibérica, face ao número de jogadores que acusaram positivo nos testes de despistagem à Covid-19 antes da viagem para Portugal”, explicou o presidente dos engenheiros, Pedro Lucas, numa nota publicada no site do clube.