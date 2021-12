Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um terço dos britânicos acreditam que a pandemia de Covid-19 nunca vai acabar, revela uma sondagem publicada neste Natal pela empresa britânica de estudos de opinião YouGov.

De acordo com a sondagem, 33% dos britânicos acreditam que a pandemia nunca estará totalmente ultrapassada no país, ao passo que 21% acreditam que o fim da pandemia ainda vai demorar mais de dois anos.

Menos pessimistas, mas em minoria, são os que acreditam que a pandemia acabará dentro de um a dois anos (20%), os que estão certos de que o fim da pandemia acontecerá dentro de seis meses a um ano (6%), entre três a seis meses (2%) e em menos de três meses (apenas 1%).

Em sentido contrário, 4% dos britânicos acreditam que a pandemia já terminou efetivamente no Reino Unido.

A poucos dias de se cumprirem dois anos desde a deteção do primeiro caso de Covid-19 no Reino Unido, o surgimento da variante Ómicron do coronavírus fez cair a esperança dos britânicos no regresso à normalidade.

Basta olhar para o que diziam os britânicos entre nos dias 1 e 2 dezembro: na altura, 20% acreditavam que a vida já parecia ter voltado ao normal e 73% diziam ainda não o sentir. Vinte dias depois, nos dados recolhidos a 20 e 21 de dezembro, o cenário era mais pessimista: 12% diziam sentir a vida novamente normal, 83% diziam ainda não o sentir.