O presidente do Chega, André Ventura, está confiante de que o seu partido será a terceira força política mais votada nas eleições de 30 de janeiro e de que o Chega será inevitável para uma maioria de direita capaz de governar Portugal. Por isso, defende, está do lado de Rui Rio decidir se quer ou não aliar-se ao partido de Ventura, que deixa um aviso: não quer ser um partido “muleta” que sirva apenas para “levantar a mão e baixar” no Parlamento. “Para isso o CDS e a IL já estão lá.”

Numa entrevista ao Público e à Rádio Renascença, difundida esta segunda-feira, Ventura antecipa o que será a campanha do próximo mês. “Vamos manter o nosso discurso, porque entendemos que foi isto que nos trouxe ao crescimento que hoje temos, segundo as sondagens. Não vou moderar“, assegura, sublinhando que, nos congressos, o partido não lhe “pediu moderação”, mas sim “mais força e mais firmeza nas causas, mesmo que isso implique não ir para o governo”.

Para Ventura, uma maioria de direita não se constrói sem o Chega. “Nem que Cristo desça à terra o Chega vai deixar de ser a terceira força nacional, nem que Rio durma para um lado, durma para o outro, grite para um lado, grite para outro”, disse mesmo.

“Ninguém acha possível o PSD, CDS e IL conseguirem uma maioria absoluta. Vão precisar do Chega. Não sou eu que digo, são as sondagens”, afirmou Ventura. “Rui Rio sabe isso e quando diz ‘se eu precisar do Chega, eu abdico de governar’, ele vai ter de explicar aos portugueses na noite eleitoral que a direita tinha condições para uma maioria, mas como há o Chega não se quer meter nisto e abdica para o PS.”

“O eleitorado fará disso o juízo que tem de fazer e espero que o eleitorado de direita perceba, de uma vez por todas, que ali temos tudo menos direita“, diz.

Ainda assim, Ventura salientou que o Chega aprendeu com a situação governativa nos Açores e garante que a parceria com a direita terá de se traduzir em lugares no Governo, e não num simples apoio parlamentar. “Repare o que o PSD nos está a dizer. Para governar, vocês não servem, porque são muito radicais, mas para estarem lá para nos apoiarem já servem. Servimos para levantar a mão e baixar. A isso respondemos que não. O Chega não é um partido-muleta, para isso o CDS e a IL já estão lá. Somos um partido para fazer valer causas.”

“Eele é que tem de dizer porque não quer ministros do Chega. Têm lepra, têm Covid? Ele tem de decidir porque não quer isso. Porque não é de direita! Ele quer governar à esquerda”, sentenciou Ventura. “Na noite eleitoral, o que vai estar em causa é isto: Rio prefere ter como ministro da Justiça António Costa ou André Ventura?“